Basejumper ärgern sich über Münster-Sprung

Der Australier Jess T., der am Mittwoch mit seinem Basejump vom Berner Münster für Schlagzeilen sorgte, hat sich hierzulande keine Freunde gemacht. Während der Münster-Sigrist wütend ob der Aktion ist, geniesst der 37-Jährige nicht einmal in der eigenen Szene Rückhalt dafür. «Wir distanzieren uns deutlich von diesem Sprung», sagt Marcel Geser (39), Sprecher der Swiss Base Association, dem Verband Schweizer Basejumper.

In der Schweiz ist das Basejumping an vielen Orten erlaubt. «Das ist ein Privileg, das wir nicht verspielen wollen», so Geser, der seit sieben Jahren durch die Luft fliegt. Schweizer Basejumper ärgern sich darum über Touristen wie T. «Es schadet uns allen, wenn sie solche illegalen Aktionen durchführen. Noch schlimmer ist es, wenn sie Videos davon machen und ins Netz stellen nur, um mehr Follower zu gewinnen.»

Politik kratzt am Gewissen

Basejumping sei nur mit der Unterstützung vieler Akteure möglich. Bauern, die Landeplätze zur Verfügung stellen, und Gemeinden, die das Springen erlauben, seien unabdingbar, wenn man legal springen möchte: «Diese Legalität liegt uns am Herzen. Wir wollen unser Hobby mit einem guten Gewissen ausüben können.»

Die Befürchtungen von Geser sind nicht unbegründet: Im Bundeshaus wird just diese Tage über die Legalität von Basejumping diskutiert. Erst letzte Woche hat Nationalrätin Margret Kiener Nellen eine entsprechende Interpellation eingereicht. Die SP-Politikerin fordert vom Bundesrat ein schweizweites Verbot von Basejumping- und Wingsuit-Sprüngen zu prüfen.

Nationalrat Adrian Wüthrich, der den Vorstoss ebenfalls unterzeichnet hat, empfindet den Sport als Risiko für die Bevölkerung: «Die fliegenden Menschen können den Waderern und Einwohnern mit Lauterbrunnental sehr nahe kommen», so der SP-Mann gegenüber «10 vor 10». Komme es zu einem Unglück, müssten diese Menschen auch geborgen werden: «Das ist ebenfalls eine Belastung.» Grund für die Interpellation im Nationalrat ist die steigende Todeszahl der Extremsportler. Von 2000 bis 2017 verunfallten 82 Menschen tödlich bei einem Basejump.

«Wir wollen auch nicht sterben»

In der Szene hält man nicht viel von einem Verbot. «Ich denke nicht, dass dies der richtige Weg wäre», so Geser, der im Berner Oberland wohnt. Er glaube auch nicht, dass sich ein solches umsetzten liesse: «Es kann ja nicht auf jedem Berg ein Polizist stehen.» Es stimme ihn jedoch nachdenklich, dass sich offenbar Menschen an seinem Hobby störten: «Das tut mir leid und das sollte nicht sein.»

Niemand solle durch das Basejumping beeinträchtigt werden: «Uns ist bewusst, dass wir einen gefährlichen Sport ausüben. Aber es soll niemand gefährdet werden durch unseren Sprung.» Die Sportart fordere jedoch nicht so viele Opfer, wie die Öffentlichkeit wahrnehme. Ein Todesfall werde meistens in den Medien breitgeschlagen. Dies sei beim anderen Sportarten nicht der Fall: «Wenn ein Skitourengänger in einer Lawine stirbt oder ein Kletterer tödlich verunglückt, dann polarisiert das weniger», sagt Geser.

Der Verband arbeite daran, den Sport von Jahr zu Jahr sicherer zu machen – etwa indem Kurse angeboten und Absprungsplattformen modifiziert würden. Zudem würden Basejumper im Netz Informationen zu den einzelnen Absprungstellen und deren Tücken finden. Geser: «Wir wollen auch nicht sterben sondern unserem Hobby möglichst lange nachgehen können.»

