Base-Jumper springt vom Berner Münster in die Tiefe

«Ich weiss nicht, ob das legal ist oder nicht, aber ich werde es versuchen», mit diesen Worten beginnt das Video von Basejumper Jess T. Der 37-Jährige ist vom Berner Münster gesprungen und hat das waghalsige Unterfangen auf Video festgehalten. Das Münster ist lediglich 100 Meter hoch. Binnen Sekundenbruchteilen musste der Australier den Fallschirm ziehen, damit er sicher auf dem Boden landen konnte.

Auf dem Video kommentiert T.: «Ich wolle zuerst bei Nacht die Fassade hochklettern aber fand keinen Weg.» Also wartete der Basejumper, bis die Kathedrale öffnete und zahlte die fünf Franken, um den Turm legal besteigen zu können. «Bern war einmalig. Noch nie haben mich so viele Menschen gesehen – und ich kam trotzdem davon», so T gegenüber dem «Blick». Nach dem erfolgreichen Sprung eilte er davon und versteckte sich in der überdachten Matte-Treppe.

«Saudumm»

Der Vorfall ereignete sich vor einigen Wochen. Am 7. September veröffentlichte T. das Video auf dem Youtube-Kanal Base Weekly.

Die Münster-Verantwortlichen haben keine Freunde an der illegalen Aktion: «So was ist saudumm! Damit gefährdete er sich und andere», sagt Felix Gerber, Betriebsleiter und Sigrist des Münsters. Für T. könnte die Aktion Folgen haben: «Es wird noch diskutiert, ob wir Anzeige einreichen sollen. Auf jeden Fall wollen wir aber, dass das Video vom Sprung gelöscht wird.»

(cho)