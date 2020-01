Darum fährt Bauer Linder Schlitten mit seinen Kühen

Um die Kühe von der verschneiten Weide zurück in den Stall zu bringen, setzt sich die Bauernfamilie Linder aus dem bernischen Mürren auch gerne mal auf den alten Holz-Schlitten. Das Video einer solchen rasanten Schlittenfahrt hat die Schweiz entzückt. Der idyllische Moment zwischen Tier und Mensch sei «so schön anzusehen», meint ein 20-Minuten-Leser zum Filmchen.

20 Minuten hat nun die Familie Linder – Sarah, Ruedi und die beiden Buben Lars und Noah – auf dem Hof besucht. Dort freut man sich über die positive Resonanz: «Von überall haben wir Nachrichten erhalten. Nie hätten wir gedacht, dass diese Aktion so begeistert», sagt Bauer Ruedi Linder (35). Denn das Video sei völlig zufällig entstanden. «Meine Frau macht halt gerne Videos und Fotos», lacht der Landwirt. Sie habe den Moment spontan aufgenommen: «Meine Mutter sass auf dem vorderen Schlitten und ich sauste hinterher.»

Linders glückliches Vieh

Doch wie kam es überhaupt zu diesem winterlichen Ausflug mit den eigenen Kühen? «Wir mussten die Tiere von einem Stall zum anderen zügeln», sagt Linder. Im einen Stall sei das Futter knapp geworden. Um mit der Geschwindigkeit der aufgeweckten Kühe mithalten zu können, habe man die Kufen hervorgeholt.

Dem Vieh scheint es sichtlich gefallen zu haben: Die Tiere rennen im Video übermütig dem rasenden Schlitten von Grosi Linder hinterher und vollführen dabei richtige Luftsprünge. Wieso sind Linders Kühe so glücklich? «Unser Verhältnis zu den Kühen ist allgemein sehr gut. Wir kennen die Tiere und schauen gut zu ihnen», sagt der Berner Bauer, der auf seinem Hof 20 Mutterkühe hält.

«Wir machten das früher jeden Winter»

Doch schliesslich meint Linder, sei diese Aktion gar nicht so aussergewöhnlich gewesen: «Früher haben wir die Kühe eigentlich jeden Winter mit dem Schlitten in den Stall getrieben.» Heute sei dies aber in der Tat weniger der Fall. So ist es nicht nur für das Vieh, sondern auch für die Familie Linder ein Vergnügen, wenn an einem schönen Wintertag die Schlitten hervorgeholt werden.

