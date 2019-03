Bauer gelingt Aufnahme von seltenem Albino-Reh

Mit seiner Drohne gelangen einem Bauer aus dem Berner Oberland Aufnahmen eines seltenen Waldbewohners: «Das Albino-Reh ist schneeweiss und wunderschön», so der Landwirt. Letzten Herbst habe er es das Tier zum ersten Mal gesehen. Es sei ab und zu in der Gegend: «Es ist auch schon bei meinem Bauernhof vorbeigesprungen.»

Das Albino-Wesen sei sehr scheu, man bekomme es kaum zu gesicht. «Aber dank meiner Drohne sind mir nun sehr schöne Fotos gelungen», so der Oberländer. Das Tier habe keine Angst vor der Drohne gehabt, habe jedoch schnell das Interesse verloren und sei wieder in den Wald zu seiner Herde zurück: «Die Ricke ist mit vier Artgenossen unterwegs. Die sind natürlich braun.» Das Reh mache einen gesunden und glücklichen Eindruck: «Ich bin froh, dass es die Jagdsaison und den Winter überstanden hat», so der Landwirt.

Das Albino-Reh im Oberland ist nicht der einzige weisse Waldbewohner im Kanton Bern. An der Grenze zum Kanton Freiburg wurde erst letztes Jahr bereits ein Albino-Reh gesichtet.

(cho)