Verheerender Brand zerstört Bauernhaus

Der Kantonspolizei Solothurn wurde am Mittwoch kurz nach Mitternacht gemeldet, das ein Bauernhaus an der Unterdorfstrasse in Aetingen brenne. Umgehend rückten die Polizei, die Feuerwehr und die Ambulanz aus. Das Gebäude stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand und wurde dadurch komplett zerstört. Ein Übergreifen der Flammen auf das Nebengebäude konnte dank der rund 100 Einsatzkräfte verhindert werden.

Das Bauernhaus war unbewohnt und wurde als Lager und Materialraum für den Golfplatz Limpachtal genutzt. Die Brandursache bilde Gegenstand der eingeleiteten Untersuchungen, durch Spezialisten der Kantonspolizei Solothurn, heisst es in der Polizeimitteilung.

Beim verheerenden Brand wurde niemand verletzt, es entstand jedoch ein erheblicher Sachschaden. Die Schadenssumme kann derzeit noch nicht beziffert werden.

(km)