Bauernhaus steht in Vollbrand

Kurz nach 13 Uhr hat die Kantonspolizei Bern die Meldung erhalten, dass es in Safnern BE einen Brand gibt. Das Feuer wütete in einem Bauernhaus mit zwei Wohnungen, erklärt Polizeisprecherin Letizia Paladino. «Die Löscharbeiten sind noch im Gang.»



Als der Brand ausbrach, habe sich kein Bewohner im Haus befunden, erklärt Paladino. «Nach ersten Erkenntnissen wurde kein Mensch und kein Tier verletzt.» Im Einsatz stehen die Feuerwehren Safnern, Orpund und Biel.

