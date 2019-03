Bauernhof steht in Vollbrand

Ein Bauernhof in Fahrni bei Thun ist am Freitagnachmittag in Vollbrand geraten. Laut einem Leser-Reporter wurde neben der Steffisburger auch die Thuner Feuerwehr aufgeboten. «Offenbar wurde das Ereignis als Grossbrand eingestuft», sagt der Mann, der selber in einer Feuerwehr aktiv ist.

Erst Ende Januar war in Steffisburg ein Mehrfamilienhaus in Brand geraten. Ein zwölfjähriger Bub kam dabei ums Leben. Die dicht aufeinander folgenden Brände geben dem Leser-Reporter zu denken: «Ich hoffe, dieses Mal kamen keine Personen zu Schaden.»

Bei der Kantonspolizei Bern ging die Meldung zum Brand um circa 13.20 Uhr ein. Der Feuerwehreinsatz sei im Gang, heisst es auf Anfrage. Gemäss aktuellem Kenntnisstand seien keine Personen verletzt. Ob Tiere zu Schaden gekommen seien, lasse sich noch nicht abschliessend beurteilen. Weitere Informationen konnte die Polizei noch nicht geben.

