Baum begräbt SUV unter sich

Plötzlich zog am Mittwochabend in Biel ein Sturm auf, starke Böen fegten vom See her durch die Stadt. Was nicht niet- und nagelfest war, wurde durch die Luft gewirbelt. Aber nicht nur das: Der starke Wind entwurzelte unweit des Robinsonspielplatzes, im Quartier Mett, gar einen Baum. Dieser stürzte prompt auf ein parkiertes Auto.

So mussten schliesslich Einsatzkräfte ausrücken, um den SUV von seiner schweren Last zu befreien. Die Bieler Berufsfeuerwehr zersägte den Baum, bevor das beschädigte Fahrzeug mittels eines Abschleppdiensts in die Werkstatt transportiert wurde. «Verletzt wurde niemand, da sich glücklicherweise niemand im Auto befand», sagt Polizeireporter Arthur Sieber. Der Schaden am Fahrzeug wurde noch nicht beziffert.

(miw)