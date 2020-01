Lehrer übergehen Kinder aus der Unterschicht

Für Sekundarschüler aus dem Kanton Bern geht es nun um die Wurst: Ende Januar entscheiden Berner Lehrer darüber, welche ihrer Schüler den Übertritt ans Gymnasium schaffen und welche nicht. Im Kanton Bern kommen rund 80 Prozent der Gymnasiasten mit einer Empfehlung an die weiterführende Schule. Die anderen zwanzig Prozent absolvieren die Aufnahmeprüfung. In anderen Kantonen, in Zürich etwa, muss jeder Schüler an die Prüfung.

Doch ist das Berner Übertrittsverfahren überhaupt fair? Eine Studie der Pädagogischen Hochschule FHNW ergab nämlich, dass Kinder aus tieferen sozialen Schichten oder mit Migrationshintergrund benachteiligt werden und trotz gleich guter Leistungen tiefere Chancen haben, ins Gymnasium zu kommen.

Oftmals hätten die Lehrpersonen gegenüber diesen Schülern eine tiefere Erwartungshaltung – unabhängig von deren Können. «Wenn eine Lehrperson von einem Kind tiefere Leistungen erwartet, nehmen die Leistungen des Kindes auch weniger zu», erklärt Markus Neuenschwander, Projektleiter der Studie mit dem Namen SCALA.

Diese verzerrten Erwartungshaltungen können weitreichende Folgen haben: Die Studie zeigt, dass Lehrpersonen die Leistungen, das Sozialverhalten, die Motivation und auch die Übertrittschancen der Kinder beeinflussen.

Arbeiterkinder haben es schwieriger

Studienleiter Neuenschwander ist es dennoch wichtig, die einzelnen Lehrpersonen nicht an den Pranger zu stellen: «Wir gehen davon aus, dass alle Menschen soziale Stereotypen haben.» Davon seien auch Lehrer nicht ausgeschlossen. Die verzerrten Erwartungen an einige Kinder würden nicht vorsätzlich entstehen: «Vom Stereotyp ‹Arbeiterkind› werden beispielsweise eher tiefere Leistungen erwartet. Weiss eine Lehrperson, dass ein Kind aus einer Arbeiterfamilie stammt, nimmt diese die Leistungen des Kindes unabsichtlich tiefer wahr, als sie tatsächlich sind.»

Markus Neuenschwander findet das Berner Übertrittsverfahren fürs Gymnasium nicht optimal. «Schüler in leistungsstarken Klassen müssen in diesem System besser sein, um es ins Gymnasium zu schaffen.» Schüler in leistungsschwachen Klassen hätten es hingegen einfacher. Der Forscher würde sich für das gymnasiale Übertrittsverfahren eine Mischform zwischen Beobachtungen durch die Lehrperson und einer Prüfung wünschen.

Lehrer sollen sensibilisiert werden

Die Forscher vom Projekt SCALA haben nun eine Weiterbildung konzipiert, um das Wahrnehmungsproblem zu reduzieren. «Die Ergebnisse zeigten, dass die Lehrpersonen nach dieser Weiterbildung eine weniger verzerrte Erwartungshaltung hatten. Die Weiterbildung trägt zu Chancengleichheit bei», sagt Neuenschwander dazu.

Kanton Bern hält am bisherigen System fest

Seitens der Bildungsbehörde will man am bisherigen System festhalten: «Insgesamt erachten wir die Qualität des Empfehlungsverfahrens als gut», sagt Mario Battaglia, Leiter Abteilung Mittelschulen bei der kantonalen Bildungs- und Kulturdirektion gegenüber der «Berner Zeitung».

Gar sieht man Pluspunkte: Der Vorteil des Berner Systems sei, dass die Schüler über einen längeren Zeitraum beobachtet würden, während die Prüfung nur eine Momentaufnahme sei. Ausserdem könnten die Schüler laut Battaglia den Übertritt über einen zweiten Weg schaffen, wenn sie mit dem Entscheid der Lehrperson nicht einverstanden seien: «Nicht empfohlene Schülerinnen und Schüler können eine Aufnahmeprüfung ablegen und erhalten so eine zweite Chance, doch noch ans Gymnasium zu wechseln.»

