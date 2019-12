Beim Gassi gehen zusammengeschlagen

Nicht gerade besinnliche Szenen ereigneten sich am Montagabend im Kanton Solothurn: In Obergerlafingen ist ein Mann auf einem Feldweg von einem Unbekannten angegriffen worden. Das Opfer stritt sich kurz vor diesem tätlichen Angriff beim Gassi gehen mit einer Hundebesitzerin, die mit ihrem cremefarbigen Mops am Spazieren war. Auslöser war offenbar ein Disput wegen eines Hundes, weiss die Solothurner Polizei.

Dann, im Nachgang des verbalen Streits, fuhr ein unbekannter Mann mit einem silbergrauen, älteren Geländewagen beim spazierenden Hundehalter vor und traktierte den Mann vor Ort mit Schlägen und Fusstritten. Das angegriffene Herrchen wurde dabei mittelschwer verletzt. Eine Ambulanz brachte den Verletzten ins Spital.

Täter und Hundehalterin gesucht

Die Polizei sucht nun nach dem Täter. Nach der Attacke entfernte sich dieser nämlich rasant in Richtung Recherswil SO und machte sich so aus dem Staub. Dennoch gibt es einzelne Anhaltspunkte zum Gesuchten: Er soll eine schwarze Jacke, dunkelblaue Jeans und Halbschuhe getragen haben. Die Kantonspolizei sucht auch die 30 bis 35 alte Hundehalterin mit dem Mops, der übrigens ein unifarbenes Mäntelchen trug.

(miw)