Bern hat den drittbesten Taxidienst in Europa

Der internationale Taxi-Buchungsdienst Taxi2Airport hat die besten und schlechtesten Taxidienste in europäischen Hauptstädten ermittelt. Dafür hat das Unternehmen mithilfe von Tripadvisor die Bewertungen von allen Taxianbietern der untersuchten Städte analysiert und verglichen. Das Resultat: Bern bietet den drittbesten Taxidienst an.

Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Ortskundigkeit

Was die über 60 Berner Taxianbieter zu den besten in Europa macht, ist laut den Tripadvisor-Bewertungen die Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit der Taxis sowie die Freundlichkeit und Ortskundigkeit der Fahrer.

«Ich bin sehr erstaunt über das Ranking und gleichzeitig erfreut», sagt Ismail Mechai, Präsident des Taxiverbandes Bern. «Die Qualität der Berner Taxis hat sich in den letzten Jahren stark verbessert.» Für ihn gehen die Gründe jedoch noch weiter. Erfahrene und etablierte Taxianbieter, die Vernetzung der Taxis dank Apps wie «Taxi Bern» sowie strenge Auflagen bei den Prüfungen für die Fahrer tragen laut Mechai zur guten Platzierung bei. «Bei der Prüfung muss man über 300 Adressen in der Stadt auswendig lernen», so Mechai. Dennoch gebe es Verbesserungspotenzial, insbesondere betreffend einheitlichem Auftritt der Fahrzeuge.

«Trotz höherer Preise, überzeugt die Qualität»

Christoph Wieland, Präsident der Dachorganisation der Schweizer Taxibranche Taxisuisse, ist ebenfalls positiv vom Ranking überrascht: «Es freut mich, dass Bern, trotz höherer Preise im Vergleich zum Ausland, überzeugen kann und die Qualität von den Kunden geschätzt wird.»

Auch er sieht neben der Freundlichkeit und Ortskundigkeit der Fahrer einen weiteren Grund für das gute Abschneiden der Berner: «In Bern gibt es eine gewisse Regulierung des Marktes», so Wieland, «dadurch ist ein bestimmter Qualitätsstandard gesetzt.» Sonst könne jeder der ein Auto besitzen würde, ohne grosse Hürden Taxifahrer werden.

