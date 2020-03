Bern rollt den Teppich für die Störche aus

Seit 2016 lebt in einem Nest auf dem Kamin des Nationalen Pferdezentrums (NPZ) jeweils ein Storchenpaar. Dank der vor Ort installierten Webcam haben die Vögel in der Region bereits einige Berühmtheit erlangt. Wenn die Störche in Bern nisten, verfolgt nämlich eine grosse Community das Treiben der Störche.

So fiebert man in Bern mit, wenn im Nest der Nachwuchs ausgebrütet wird, man bibbert, wenn es den Vögeln ins Heim schneit und man bangt, wenn Starkregen auf das Nest niederprasselt.

Storchen-Host als Willkommens-Geschenk

Derzeit sind Mutter und Vater Storch alleine auf dem Dach des Pferdezentrums anzutreffen. Doch man erwartet hier demnächst die Rückkehr mehrerer Jungstörche aus den vorherigen Jahren. Diese kehren nämlich meist nach drei bis fünf Jahren an ihre Geburtsstätte zurück.

Für diesen Nachwuchs wird jetzt in Bern quasi der rote Teppich ausgerollt, den Vögeln soll es an nichts fehlen: Um den Jungstörchen möglichst optimale Bedingungen zu bieten, wird am Mittwoch eine Nisthilfe auf einem der Reithallendächer installiert. Auf sogenannten Horstunterlagen sollen die Heimkehrer genügend und bequem Platz für ihre Nester finden.

Bald mehr Störche in Bern?

Strippenzieher sind das Nationale Pferdezentrum, der Vogelschutzverein Wasen und die Berufsfeuerwehr Bern. «Wir möchten auf jeden Fall bereit sein und den heimkehrenden Jungstörchen den Nestbau vereinfachen», sagt NPZ-Zentrumsleiterin Salomé Wägli.

Auch hoffe man, dass sich bald weitere Störche in Bern niederlassen: «Das Nationale Pferdezentrum und seine Umgebung scheinen für Störche durchaus attraktiv zu sein», so Wägli.

