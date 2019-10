«Berna ist wieder da– dünn und verängstigt»

Die schmerzlich vermisste Katze Berna ist am Montagabend von einer Nachbarin gefunden worden. «Ich bin sehr erleichtert», erzählt Besitzerin V. S.* Eine Woche musste sich die Stubenkatze auf der Strassen herumschlagen – was Spuren beim Tier hinterliess. «Berna ist zwar wieder da aber noch sehr dünn und extrem müde», erzählt S., «sie ist immer noch verängstigt». Die entlaufene Katze hatte letzte Woche Berühmtheit erlangt, nachdem eine Tierklinik sie wegen aggressiven Verhaltens zurück auf die Strasse gesetzt hatte.

Tierklinik entschuldigt sich

Vergangene Woche war die verängstigte Findelkatze bei der Tierklinik Thun vorbeigebracht worden. Nachdem die Katze dort über Nacht aufgenommen wurde, wurde das Tier am nächsten Morgen bereits wieder ausgesetzt. Als die Besitzerin S. ihre Katze bei der Tierklinik abholen wollte, musste sie erfahren, dass Berna nicht mehr dort war.

Dass Berna nun wieder zu Hause ist, hat auch die Tierklinik erfahren. Sie hat sich am Montag telefonisch bei S. gemeldet und sich entschuldigt, wie S. sagt: «Es tut ihnen leid, dass sie die Katze auf die Strasse gesetzt haben.»

Katzen werden länger in der Klinik behalten

Gregor Schmid, Tierarzt bei der Tierklinik in Thun, bestätigt, dass die Klinik in Kontakt mit S. stünde. Er sei auch froh, dass Berna wieder zu Hause bei der Besitzerin ist. «Wenn etwas nicht so läuft wie geplant, analysieren wir die Situation, wie auch in diesem Fall», so Schmid. «Als Sofortmassnahme haben wir beschlossen, dass alle Katzen von denen die Eigentümer nicht bekannt sind, länger in der Klinik behalten werden.»

Nachdem 20 Minuten vergangene Woche über den Fall berichtete, hagelte es negative Kritik gegen die Klinik. M. H. schrieb beispielsweise in den Google Bewertungen: «Tiere einfach auf die Strasse setzen, weil sie zu aggressiv sind! Ernsthaft?» T. N. ergänzt dazu: «20 Minuten Bericht gelesen und entsetzt! Dieser Klinik geht es nur um Geld! Kein Herz!» Ob die Reputation der Klinik unter diesen Kommentaren gelitten hat, kann diese noch nicht beurteilen: «In dieser kurzen Zeit konnten wir keine Veränderungen feststellen.» Man habe Verständnis für die negativen Reaktionen der Leser. Von Kunden hätten sie viele wohlwollende Reaktionen erhalten. «Dieser Fall zeigt, wie wichtig es ist, dass die Registrierung von gechippten Katzen stets aktuell ist», so Schmid.

* Name der Redaktion bekannt.

(km)