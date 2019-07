Dieser Berner ist so mutig wie Indiana Jones

Was machen Sie auf Ihrer aktuellen Expedition in Russland?

104 Kniebeugen mit einem Schaf auf den Schultern

Er reitet auf einem Pferd, fährt mit dem Kanu oder wühlt oben ohne im Schlamm: Der Archäologe Dino Caspari aus Steffisburg im Berner Oberland ist quasi der Indiana Jones der Schweiz. Soeben ging der 32-Jährige um die Welt, weil er in Sibirien als erster Ausländer überhaupt den traditionellen Schaf-Wettkampf gewann – 104 Kniebeugen schaffte er mit einem lebenden Schaf auf den Schultern. In Russland leitet er derzeit die Forschungsarbeiten am ältesten bekannten Königsgrab der frühen Eisenzeit – bei unwirtlichen Bedingungen, wie er im Interview erzählt.

Ich leite die Forschungsarbeiten am ältesten bekannten Königsgrab der frühen Eisenzeit in Südsibirien. Meine russischen Kollegen und ich leiten ein Team von über hundert Arbeitern und Volontären, um diesem einzigartigen, monumentalen Grabhügel seine Geheimnisse abzutrotzen.

Ihre Bilder lassen vermuten, dass Sie hier auf einer richtigen Abenteuerreise sind. Wie sieht der Alltag in Sibirien aus?

Ich arbeite seit 2017 hier und die Bedingungen darf man ohne Übertreibung «hart» nennen. Wir wohnen über drei bis vier Monate in Zelten im Bereich des Flusses Uyuk. Der Grabhügel selbst liegt komplett im Sumpf. Ende Mai haben wir noch Schneestürme. Im Juni normalerweise Hochwasser, sodass wir die Zelte auf die wenigen erhöhten Sandbänke verschieben müssen. Im Juli kommen dann die Hitzetage. Da können die Temperaturen auf bis zu 40 Grad steigen und nachts trotzdem bis unter den Gefrierpunkt absinken. Jeder Monat ist auf seine Art lieblich – man gewöhnt sich daran. Aber für die meisten, die das erste Mal hier sind, ist es schon abenteuerlich.

Und wie sieht ein Arbeitstag aus?

Um 6 Uhr aufstehen, Feuer machen, aufwärmen, Tee kochen. Dann gibt es Quark und Sauerrahm mit Haferbrei zum Zmorge. Milchprodukte bekommen wir direkt von den Nomaden geliefert.

Um 7.30 Uhr geht es auf zur Ausgrabungsstelle. Manchmal mit einem grossen Raupenfahrzeug. Ansonsten laufen wir 30 Minuten zu Fuss durch knietiefen Matsch. Danach graben und dokumentieren wir Bestattungen und prähistorische Architektur bis in den frühen Nachmittag. Wenn es zu heiss wird, machen wir ein Pause und essen ein paar Butterbrote mit Pferdefleisch aus der Dose. Am späteren Nachmittag sind nochmals einige Stunden Arbeit angesagt. Abends kehren wir dann mit Funden ins Lager zurück. Nach dem Abendessen kommt dann die Nachbearbeitung und Sortierung der Daten, das Schreiben von wissenschaftlichen Texten und wenn noch Zeit übrig ist, eine Runde Wodka am Lagerfeuer, bevor man ziemlich erschöpft ins Zelt kriecht. Schlafprobleme hat hier niemand.

Was war bisher Ihr wertvollster Fund?

Als Archäologe grabe ich nach Informationen und nicht nach Schätzen, deshalb freue ich mich vor allem über neue Erkenntnisse. Das Beste war bisher ein gefrorenes, knapp 3000 Jahre altes Stück Holz – nichts Besonderes, würde man meinen. Aber es gab uns den Hinweis auf hervorragende Erhaltungszustände innerhalb des Grabhügels und war der Auslöser für dieses Projekt. Es könnte sein, dass wir hier künftig aufgrund des gefrorenen Bodens noch auch Kleider, Leder, und vielleicht sogar menschliches Gewebe aus der frühen Eisenzeit finden. Das wäre aus wissenschaftlicher Sicht fantastisch.

Sie sind stets auf Abenteuerreisen, hatten es gar mit Grabräubern zu tun. Wie gefährlich ist Ihre Arbeit?

Gefährlich ist meine Arbeit nur bedingt. Es kommt in erster Linie darauf an, sich richtig vorzubereiten, Situationen einschätzen zu können und auch einmal unbeliebte Entscheidungen zu fällen. Im Oman wurden wir in einer Felswand von einem Gewitter überrascht und mussten auf einer schmalen Kante 200 Meter über dem Wadi-Tal ausharren. Die Dunkelheit brach herein, dennoch mussten wir absteigen, da wir aufgrund des Wasservorrates nicht länger warten konnten. Wenn es kritisch wird, dann immer, wenn mehrere schwer zu kalkulierende Faktoren aufeinandertreffen.

Sie reiten, klettern, fahren Kanu und auch mal einen Panzer. Wie haben Sie sich all diese Indiana-Jones-Skills beigebracht?

Ich habe wenig Berührungsängste. Auf Berndeutsch könnte man sagen: «Gäu, machsch haut mau.» Ich habe keine dieser Fertigkeiten, aber ich versuche, stetig dazuzulernen. Ausserdem ärgert man sich im Nachhinein, wenn die Gelegenheit da war und man dummerweise trotzdem Nein gesagt hat.

Man bekommt jetzt richtig Lust auf solche Abenteuer. Was für Eigenschaft sollte man mitbringen, wenn man Archäologe werden will?

Die Archäologie ist ein vielfältiges und komplexes Feld. Man kann ein Forscherleben komplett in der Bibliothek verbringen, daran ist nichts auszusetzen. Für mich persönlich war es aber immer die Kombination von intellektueller, körperlicher und psychischer Herausforderung, die wirklich den Reiz ausmacht. Eine solide akademische Ausbildung ist jedoch unabdingbar. Deshalb ist es ratsam, ein Doktorat anzustreben.

Sie sind jung, aber dennoch schon an vielen spannenden Ausgrabungen beteiligt gewesen. Wie haben Sie das geschafft?

Ich bin lediglich Nachwuchsforscher und habe viele ältere Kollegen, die in ihrer längeren Karriere Grosses geleistet haben. Leider bleiben viele Erkenntnisse einem breiteren Publikum verschlossen – wissenschaftliche Artikel sind für die meisten Leute nicht wirklich angenehme Bettlektüre. Ich bemühe mich, meine Freude an der Feldforschung und die wissenschaftlichen Erkenntnisse für alle zugänglich zu machen. Archäologie, richtig präsentiert, vermag Menschen zu begeistern.

Auf Instagram sind haben Sie über 10'000 Follower. Sind Sie also ein Archäologie-Influencer?



Instagram ist für mich ein Medium, um ein Publikum jenseits der akademischen Welt zu erreichen und über Dinge zu berichten, die in wissenschaftlichen Artikeln zu kurz kommen. Der Account existiert erst seit letztem September, und ich glaube, mit der Kombination aus Wissenschaft und Abenteuer habe ich einen Nerv getroffen. Wer also mehr erfahren möchte, kann sich auf meinem Instagram-Profil auf dem Laufenden halten.

