Bären wegen Formel-E ohne Kletterbaum

Das Formel-E Rennen vom 22. Juni in Bern führte rund um den Berner Rosengarten und am Tierpark vorbei. Bei der Nydeggbrücke, direkt neben dem Tierpark, wurde für den zweitägigen Anlass eine gigantische Plattform mitsamt VIP-Tribüne gebaut. Dafür musste so einiges aus dem Weg geräumt werden; so auch der geliebte Kletterbaum der Bären. «Die Eiche wurde im Zusammenhang mit dem Swiss-E-Prix gefällt», heisst es beim Berner Tierpark.

Die Bären halten sich zwar normalerweise auf dem Aarehang im Bärenpark auf. Doch für die Fütterung und wenn die Anlage geputzt werden muss, werden die Tiere in den alten Bärengraben geführt. Dies passiert ein- bis zweimal täglich. Um sich in dieser Wartezeit zu «vertörlen», stand den Pelztieren die alte Eiche zur Verfügung. Einen Baum gibt es dort schon seit 1857, wie Tierpark-Sprecherin Doris Slezak sagt. Doch nun ist er weg.

Ersatz soll kommen

Ewigs sollen die Berner Bären aber nicht auf ihren Kletterspass verzichten müssen: Das Ersetzen der Eiche erfolge «gemäss Absprache mit den Organisatoren des E-Prix». Die Berner Regierung hatte dem Tierpark im Vorfeld des Rennens nämlich beteuert, dass sämtliche Kosten vom Veranstalter getragen würden.

Aber auch die Organisatoren haben mit der Stadt Bern noch eine Rechnung offen. Durch Vandalenakte bei einer Demo gegen den Anlass sei ihnen ein Sachschaden von rund 400'000 Franken entstanden. Wer dafür aufkommt, ist noch nicht abschliessend geklärt.

