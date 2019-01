Berner Bauer lässt Hoftiere qualvoll verenden

Es sei ein schreckliches Bild gewesen, das sich den Einsatzkräften auf einem Bauernhof in Rüschegg BE bot, sagt Kantonstierarzt Reto Wyss gegenüber TeleBärn. Kurz vor Weihnachten informierten Passanten die Berner Behörden über einen Bauernhof, in dessen Umgebung es stark nach Verwesung stinke.

Wie der Regionalsender am Mittwoch publik machte, stiessen Polizisten und Veterinärdienst-Mitarbeiter vor Ort auf fünf tote Rinder, drei tote Schafe sowie drei tote Schweine. Die Kadaver seien teilweise bereits stark verwest gewesen.

Depressionen sollen schuld sein

Insgesamt elf Tiere hat der verantwortliche Bauer auf seinem Hof verenden lassen. Gegenüber dem Fernsehsender nimmt lediglich die Mutter Stellung. Ihr Sohn leide an Depressionen – ihm gehe es seit längerem nicht gut. Mittlerweile hat sich der Landwirt laut der Mutter Hilfe geholt, er sei nun in psychischer Behandlung.

Auch die restlichen Hoftiere brauchen nun intensive Pflege, denn der Bauern hatte weiteres Vieh. Dieses war teilweise auch vernachlässigt: So waren Schafe und Schweine ebenfalls unterernährt, während zu den Rindern offenbar besser geschaut worden sei. «Die Tiere wurden nun an Drittpersonen in der Umgebung vermittelt», so der Berner Kantonstierarzt Reto Wyss. Für diese würden nun nach und nach neue Besitzer gesucht.

Das Veterinäramt gibt an, dass beim Bauer in der Vergangenheit regelmässige Kontrollen stattgefunden hätten: «Bei diesen fielen uns nie Unregelmässigkeiten auf. Daher hatten wir den Mann auch nicht auf dem Radar», sagt Wyss.

«Nicht verurteilen»

Im Dorf sorgt die Verwahrlosung der Tiere laut einer Nachbarin für Gesprächsstoff. Es sei schlimm, was passiert sei, sagt die Frau: «Aber wenn man nicht weiss, wie es in einem Menschen aussieht, sollte man ihn auch nicht verurteilen.»

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen gegen den Bauern aufgenommen und will den Fall deshalb noch nicht kommentieren.

(cho)