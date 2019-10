Berner Formel-E zahlt Rechnungen nicht

Der Nachgeschmack des Formel-E-Rennens in Bern war bitter und dürfte nun noch bitterer werden. Wie die «Berner Zeitung» berichtet, warten Gläubiger des Events bisher vergebens auf die Begleichung ihrer Rechnungen. In einem Schreiben hat Veranstalterin Swiss E-Prix Operations AG offenbar mitgeteilt, dass sie «in Zahlungsverzug geraten» sei. Als Grund werden zum einen der finanzielle Schaden aus der Demonstration vor dem Rennen (siehe Video), zum anderen Kostenüberschreitungen geltend gemacht. Letztere seien jedoch nicht von den Veranstaltern zu verantworten.

Unter den Gläubigern ist auch die Stadt Bern. Diese beteiligte sich nicht an der Kosten des Events und stellte eine Rechnung von 650'000 Franken, wie die Zeitung berichtet. Was geschieht mit der Forderung, sollte die Swiss E-Prix Operations AG nicht aus der finanziellen Misere finden? Bei der Stadt hat man für dieses Szenario vorgesorgt. E-Prix-Sponsor Julius Bär hat der Stadt eine Bankgarantie in der Höhe von 900'000 Franken zugesichert. Unklar ist, wie und ob private Gläubiger zu ihrem Geld kommen sollen.

Bis Ende Jahr will die Swiss E-Prix Operations AG informieren, wie und wann die offenen Rechnungen beglichen werden sollen. Externe Spezialisten würden an der «Anpassung des Business Case und der eingeleiteten Re-Finanzierung» arbeiten.

