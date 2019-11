Berner Frauen gehen leer aus im Ständeratskrimi

Die Stichwahl im Kanton Bern wurde zum Showdown der Machtblöcke. Das rotgrüne und das bürgerliche Lager schickten je ein Zweierticket ins Rennen und strebten so die ungeteilte Standesstimme an.

SVP hat ihren Sitz zurück



Die geteilte Standesstimme ist für den Kanton Bern nichts Neues. Seit 2011 hatten ein SP- und ein BDP-Mann die Berner Ständeratssitze inne. Der BDP-Sitz gehörte Werner Luginbühl, der nicht mehr zur Wiederwahl antrat. Luginbühl wurde 2007 für die SVP in die kleine Kammer gewählt und wechselte ein Jahr darauf die Partei. Nun holte die Berner SVP den seinerzeit «kampflos» verlorenen Sitz zurück. Für Werner Salzmann rutscht im Nationalrat Lars Guggisberg nach.





Rotgrün machte sich Hoffnungen auf die Sensation, weil Stöckli und Rytz im ersten Umgang die ersten beiden Plätze belegt hatten. Die Bürgerlichen hofften auf die Stimmen der nicht mehr antretenden Mitte-Kandidatinnen und eine bessere Mobilisierung auf dem Land.

Spitzenresultat für Stöckli

Das beste Resultat in der Stichwahl erzielte Hans Stöckli mit 157'750 Stimmen. Werner Salzmann brachte es auf 154'586 Stimmen. Regula Rytz (Grüne) holte 141'337 Stimmen und Christa Markwalder (FDP) 115'163. Die Stimmbeteiligung betrug 44,4 Prozent, wie die Staatskanzlei mitteilte.

Stöckli freute sich über sein Spitzenresultat. Er wird nun aller Voraussicht nach im Dezember zum Ständeratspräsidenten gewählt. Stöckli wurde vor einem Jahr zum Ersten Vizepräsidenten der kleinen Kammer bestimmt und kann nun aufsteigen. Sehr bedauerlich sei, dass keine Frau gewählt worden sei, erklärte er vor den Medien im Berner Rathaus. Doch das Volksverdikt sei zu akzeptieren.

Rytz reagierte gefasst auf ihr Resultat. «Es wäre eine Sensation gewesen. Aber ich kann das Resultat gut akzeptieren.» Immerhin sei im Kanton Bern noch nie eine grüne Kandidatur so nahe an einen Ständeratssitz gekommen. Sie bedauere jedoch, dass keine Frau den Weg ins Stöckli gefunden habe. Das findet auch FDP-Frau Christa Markwalder: «Es ist ein Wermutstropfen. Die Frauen hätten auch in der kleinen Kammer Anspruch auf Repräsentation.» Sie sei jedoch zuversichtlich, dass die beiden Herren den Anliegen der Frauen Rechnung tragen werden: «Wir werden sie auch immer wieder daran erinnern», meinte die 44-Jährige.

Salzmann:«Riesenüberraschung»

Ein Triumph wurde die Stichwahl für Werner Salzmann. Der Präsident der bernischen SVP kann nun vom Nationalrat in den Ständerat wechseln.

Salzmann bezeichnete es als «Riesenüberraschung», dass er knapp hinter Stöckli die Wahl schaffte. Offensichtlich sei die Mobilisierung der SVP-Wähler im zweiten Wahlgang besser gelungen als im ersten Wahlgang am 20. Oktober. Darüber freue er sich sehr.

Offensichtlich gelang es Salzmann überdies, etwa bei BDP-Wählern Stimmen zu holen. Im Wahlkreis Bern-Mittelland beispielsweise machte Salzmann am Sonntag rund 15'000 Stimmen mehr als am 20. Oktober, als noch BDP-Regierungsrätin Beatrice Simon zum ersten Wahlgang der Ständeratswahlen angetreten war.

