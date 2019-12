Berner Fussgänger-Lobby warnt vor E-Trottinetts

Der Verein Vortritt Fussgänger warnt vor E-Trottinetts: In letzter Zeit hätten sich Meldungen über den verantwortungslosen Fahrstil von E-Trottinett-Fahrern auf Trottoirs gehäuft, schreibt er in einem offenen Brief an den Gemeinderat. Zusammenstösse könnten zu schlimmen Verletzungen führen.

«E-Trottinetts verfügen über eine zu hohe Geschwindigkeit, um auf dem Trottoir zu fahren», schreibt der Verein. Wer mit einem solchen Gefährt unterwegs sei, solle den Velostreifen nutzen, sagte Vereinspräsident Bernhard Eicher am Dienstag auf Anfrage.

Steigende Zahl von E-Trottis

Den Brief habe man verfasst, um den Gemeinderat frühzeitig auf eine Entwicklung hinzuweisen. Der Blick auf andere Städte zeige, dass mit einem zunehmenden Aufkommen von E-Trottinetts zu rechnen sei.

Ein weiterer Missstand zeigt sich dem Verein zufolge in Zürich, wo die E-Trottinetts über ein Verleihsystem zur Verfügung gestellt werden. «Sie liegen oft irgendwo auf dem Trottoir herum und versperren den Fussgängern den Weg.»



(sul/sda)