Berner Häftling (34) tot aufgefunden

Am Dienstag, kurz vor Mitternacht, wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass in einer Zelle der Bewachungsstation im Inselspital in Bern ein Insasse leblos aufgefunden worden sei. Trotz sofortiger Reanimationsmassnahmen konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen 34-jährigen Schweizer, der sich in Untersuchungshaft befand.

Die Kantonspolizei Bern hat unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland Ermittlungen zum Todesfall aufgenommen. Stand der Untersuchungen, die unter anderem am Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern durchgeführt wurden, steht eine Selbsthandlung als Todesursache im Vordergrund. Hinweise auf Dritteinwirkung liegen nicht vor.

Letzter Todesfall war kurz nach Weihnachten

Erst kürzlich starb ein junger Mann, der sich im Polizeigewahrsam befand: Ein Insasse der Polizeiwache Waisenhaus in Bern wurde kurz nach Weihnachten leblos in seiner Zelle aufgefunden. Beim Mann handelte es sich um einen 20-jährigen Berner. Kurz vor seinem Tod wurde der junge Mann auf den Polizeiposten gebracht, wo ein Arzt seine Haftfähigkeit bestätigte. Am Morgen des 26. Dezember fanden ihn Beamte schliesslich leblos vor. Jede Hilfe kam zu spät.

