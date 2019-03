Polit-Aktivisten besetzten rumänische Botschaft

Tausende Akten von Gerichtsfällen werden im Berner Staatsarchiv aufbewahrt. Im Rahmen der Museumsnacht stellte das Archiv eine Reihe von Kriminalfällen aus, wie das Regionaljournal des SRF berichtet. Hier vier besonders markante Fälle.

Grossfahndung nach Polizisten-Mörder Jenni

Am 26. Oktober 1950 erhielt die Polizei den Auftrag, den 32-jährigen Bäcker und Hilfsarbeiter Jakob Jenni wegen «Geisteskrankheit» bei sich zu Hause in Oberdiessbach abzuholen und in eine Heilanstalt zubringen. Jenni liess sich dies nicht gefallen und schoss auf die Polizisten Aebersold und Hari – letzterer starb an den schweren Verletzungen. Daraufhin schnappte sich Jenni ein Velo und flüchtete. Die Polizei leitete eine Grossfahndung nach dem Mörder ein. Mit Spürhunden, tragbaren Vox-Telefongeräten und Maschinenpistolen ausgerüstet konnten sie ihn noch am gleichen Abend zwischen Wichtrach und Oberdiessbach festnehmen.

Schüsse in der rumänischen Botschaft

Ausnahmezustand für die Diplomaten: In der Nacht vom 14. auf den 15. Februar 1955 besetzten Mitglieder der Rumänischen Nationalen Widerstandsaktion die rumänische Botschaft in Bern. Sie forderten die Freilassung von fünf in ihrer Heimat inhaftierten Personen. Bei der Aktion erschoss ein Mitglied den Botschaftschauffeur. Nachdem sich die Aktivisten zwei Tagen lang verschanzt hatten, ergaben sie sich schliesslich: Dank der Hilfe eines katholischen Geistlichen gabe es keine weiteren Opfer. Die Aktivisten wurden verurteilt und des Landes verwiesen.

Verhaftung von zwei RAF-Terroristen in Delsberg

Im Dezember 1977 fielen am Zollposten in Delsberg BE Schüsse. Die Opfer: zwei Zollbeamte, die Täter: zwei Mitglieder der linksextremistischen deutschen Terrororganisation Rote Armee Fraktion RAF. Mit Perücke und Brille verkleidet wollten Gabriele Kröcher-Tiedemann und Christian Möller auf der Flucht vor der deutschen Polizei in die Schweiz einzureisen. Sie wurden erkannt.

Der Prozess gegen die beiden fand 1978 in Pruntrut unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen statt. Das Verbrecher-Paar wurde in einem Turm des Schloss Wimmis im Geheimen eingesperrt, so dass sie nicht freigepresst werden konnten.

Mordfall in Kehrsatz

Einer der bekanntesten Kriminalfälle der Schweiz ist der bis heute ungeklärte Mordfall von 1985 in Kehrsatz. Ein damals 29-jähriger Mann wurde wegen Mord an seiner Ehefrau 1987 zu lebenslangem Gefängnis verurteilt. Während seine Frau schlief, soll er ihr mit einem Hammer schwere Kopfwunden zugefügt haben und sie danach mit einem Kissen erstickt haben. Als das Herz seiner Ehefrau zu schlagen aufhörte, soll er sie in den Keller geschleppt und die Leiche in einer Tiefkühltruhe gelagert haben.

Den grausigen Fund machten die Eltern des Opfers, die gleich gegenüber des jungen Paares wohnten. Sie fanden ihre Tochter nackt mit einem Plastiksack über dem Kopf vor.

Nach diesem Fall wurde das Geschworenengericht abgeschafft, da ein Zeuge falsch ausgesagt hatte. Der Ehemann wurde 1993 wegen Mangel an Beweisen freigesprochen. Der Mord ist immer noch ungeklärt und seit 2015 verjährt.

