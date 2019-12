Berner Star-Wars-Video begeistert die Welt

Das Star-Wars-Video der Kapo Bern schlug hohe Wellen. Während das Video, in dem die Polizei eine Busse an Stormtrooper verteilt, vor der Berichterstattung von 20 Minuten noch 5'000 Views zählte, wurde es unterdessen über 150'000-mal angeklickt. Das verblüffte selbst den User, der das Video als Erster ins Netz stellte: «24 Stunden später hat der Clip 126'000 Views, wurde 2'689-mal Retweetet und 5'658-mal verlinkt», schreibt dieser auf Twitter. Kurz: Das Video ging viral.

Auch im Ausland blieb der Film nicht unentdeckt: «Schweizer Polizisten amüsieren mit ‹Star-Wars›-Video» oder «Polizei Bern geht mit ‹Star Wars›-Video viral» sind nur zwei von unzähligen Schlagzeilen, die rund um den Globus kursierten. In verschiedenen Sozialen Medien, wie etwa Reddit, wurde das Fan-Video diskutiert und gelobt. Selbst das internationale Medienunternehmen «Bloomberg», berichtete über die witzige Parodie.

"This is not the parking spot you're looking for."



Stormtroppers face off with Swiss police officers over the illegal parking of their spaceship in this Christmas #StarWars spoof #TheRiseOfSkywalker pic.twitter.com/SvzKl10j3g