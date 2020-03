Leichenwagen wirbt mit Coronavirus-Slogan

Ein Leser-Reporter war empört, als er am Montagabend mit seinem Auto in der Freiburger Innenstadt unterwegs war. Neben ihm fuhr ein Leichenwagen mit der Aufschrift «Coronavirus? Zu ihren Diensten». Der Slogan war prominent auf den Seitenfenster des Wagens zu lesen. «Das ist pure Provokation», sagt der Leser zu 20 Minuten. Das Auto fahre in diesen Tagen quer durch die ganze Stadt.

Das der Leichenwagen tatsächlich einem Bestattungsunternehmen gehört, bezweifelt der Leser: «Es war zwar ein echter Leichenwagen, aber ein sehr altes Modell. Ich denke, dass ihn jemand gekauft hat und nun Reaktionen provozieren will.»

Schlechter Witz oder provokante Masche?

Den Besitzer des Leichenwagens ausfindig zu machen, war für 20 Minuten nicht möglich. Das Nummernschild, auf welches der Wagen zugelassen ist, lässt sich nicht zuordnen – die Halterauskunft wird vom Besitzer nicht zugelassen. Mehrere Bestatter aus dem Kanton Freiburg kennen das Fahrzeug jedoch: «Dieser Wagen gehört keinem der hier ansässigen Bestatter», so ein Inhaber, der anonym bleiben will.

Man habe schon von dem schlechten Scherz erfahren: «Wir haben gehört, dass eine Person kürzlich einen Leichenwagen für den privaten Gebrauch gekauft hat», meint ein weiterer Bestatter. Der Wagen sei in einer Garage in Matran FR gesichtet worden. «Es handelt sich um einen Scherz. Wenn auch einen sehr schlechten.»

(rc)