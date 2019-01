Polizisten in Vollmontur sperren Strasse ab

Bei der Kantonspolizei Bern ist am Mittwochmorgen die Meldung eingegangen, wonach sich in einem Gebäude in Biel eine bewaffnete Person aufhält. Ein Teil der Bözingenstrasse nordöstlich des Zentrums sei gesperrt.

Ein Leser-Reporter Patrick Kobel: «Der Einsatz findet direkt vor meiner Haustüre statt.» Er berichtet von einer «grossen Polizei-Operation mit mehreren Kastenwagen, Polizisten in Vollmontur und dem Spezialkommando der Kapo Bern». Seit etwa 8 Uhr sei das Ganze am laufen, die Bözingenstrasse sei weiträumig abgesperrt.«Der Einsatz muss im Gebäude stattfinden. Draussen sieht man nichts, es ist aber auffällig ruhig», so Kobel.

Ein weiterer Anwohner meint gegenüber 20 Minuten: «Eine Person mit psychischen Problemen soll mit einem Gewehr bewaffnet sein.» Es wimmle überall von Polizisten.

Problemquartier Biels

Die Polizei bestätigt bisher lediglich den Einsatz. Weitere Informationen konnte sie auf Anfrage noch nicht bekanntgeben.

Polizeieinsätze im Bözingen-Quartier seien nichts aussergewöhnliches, so Leser-Reporter Kobel: «Es ist nicht eine sehr gute Lage. Aber so etwas habe ich zum Glück noch nie gesehen.»

++Update folgt...++

(20 Minuten)