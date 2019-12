Samstags gratis mit dem ÖV fahren?

Die Bewohner von Biel sollen öffentliche Verkehrsmittel an Samstagen kostenlos benützen dürfen. Eine entsprechende Motion wurde vom SVP-Stadtrat Luca Francescutto eingereicht. Er will damit die«Attraktivität des Stadtzentrums und seiner Geschäfte» fördern, berichtet das «Bieler Tagblatt». Francescutto begründet sein Anliegen damit, dass viele Geschäfte in der Innenstadt unter der Konkurrenz des Onlineshoppings leiden würden. Mit der Änderung würde die Innenstadt wieder attraktiver.

Ausserdem würde es laut Francescutto zunehmend schwieriger mit dem Auto ins Stadtzentrum zu fahren, da es an günstigen Parkflächen mangle. Auch die ÖV-Preise der Verkehrsbetriebe findet Francescutto zu teuer: «Eine fünfköpfige Familie gibt für die Hin- und Rückfahrt ins Zentrum mindestens zwanzig Franken aus.»

Umsetzbar?

Ob die geforderten Änderungen überhaupt umsetzbar sind, bezweifelt Bernd Leckebusch, der bei den Bieler Verkehrsbetrieben für Verkauf und Marketing verantwortlich ist. «Wir müssten zusätzliche Fahrzeuge in Verkehr setzen und die notwendigen Chauffeure einplanen. Das kostet extra», so Leckebusch. Die Fahrzeugflotte sei an Samstag ohnehin ausgelastet: «An diesem Tag befördern wir 50'000 Passagiere.»

(rc)