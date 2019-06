Seit wann gilt die blaue Zone auch sonntags?

Ein Lesereporter ist, wie viele andere, am Sonntag in die Badi gefahren, um sich abzukühlen. Dabei hat er sein Auto in der Dorfbachstrasse in Köniz in einer blauen Zone parkiert. Er habe sich dabei nicht viel gedacht, schliesslich war Sonntag. «Und an Sonn- und Feriertagen muss man keine Parkscheibe anbringen», meint der Leser.

Nach dem Baden musste er jedoch verblüfft feststellen, dass er eine Busse von der Polizei erhalten hatte. «Ich war ganz schön schockiert und genervt», so der Lesereporter. 40 Franken beträgt die Busse. Nicht nur er hat von der Polizei einen Zettel eingeklemmt bekommen: «Ich habe sicher 20 andere Autos rund um die Badi gesehen, die ebenfalls gebüsst wurden.»

Polizei sagt warum

Das Polizeiinspektorat Köniz sagt dazu, dass «alle Fahrer rechtens gebüsst wurden an diesem Tag». Es sei grösstenteils so, dass das Anbringen von Parkscheiben in der blauen Zone an Sonn- und Feiertagen nicht nötig sei, es gebe aber Ausnahmen, so das Polizeiinspektorat. «Zone Wabern und Zone Weyermatt sind so eine Ausnahme». Vom 1. Mai bis 30. September muss die Parkscheibe auch an Sonn- und Feiertagen angebracht werden – dies sei auch so signalisiert. Laut dem Polizeiinspektorat in Köniz ist diese Regelung nicht neu, sondern gebe es schon seit einigen Jahren.

(km)