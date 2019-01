Blinde Zerstörungswut schockt Waldspielgruppe

Zerhackte Bäume, zerschnittene Seile, verbrannte Holzhocker oder eine aufgeschlitzte Hängematte: Es sind traurige Bilder, die sich am Platz der Waldspielgruppe Wurzelwichte in Belp bieten. Mit einer Axt und einer Säge zerstörten oder beschädigten unbekannte Tätert nahezu alles im Umkreis von 100 Metern, wie die «Berner Zeitung» schreibt.

Als die Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren am Dienstag vor Ort ankamen, seien sie schockiert gewesen: «Ein Mädchen hat geweint», erinnert sich Leiterin Susanna Bruni. Für die Kleinen sei eine Welt zusammengebrochen: «Sie sagten mir, dass diese Menschen doch nicht einfach unsere Waldspielgruppe kaputtmachen könnten.»

«Muss tagsüber gewesen sein»

Als 20 Minuten am Mittwoch den Tatort besucht, beseitigen gerade Susanna Bruni und Anja Boos, zwei der drei Leiterinnen, die Spuren der Verwüstung. «Es gab in der Vergangenheit auch schon Vandalismus, aber ein solches Ausmass wie jetzt haben wir noch nie erlebt», berichtet Bruni. Vergangenen Donnerstag sei sie zum letzten Mal hier gewesen. Die Sachbeschädigungen seien somit wohl am Wochenende geschehen. «Die Tat muss tagsüber gewesen sein, denn in der Nacht ist es hier stockdunkel.»

Die Hintergründe der Tat sind unklar. Zumindest in einem Punkt sind die Leiterinnen etwas beruhigt: «Wir vermuten, dass die Axt und Säge aus einer Kiste der Jungschar in der Nähe gestohlen wurden.» Ein gezielt geplanter Angriff auf die Waldspielgruppe eher unwahrscheinlich. Auch eine Attacke von militanten Naturschützern schliessen die beiden aus: «Bei solchen Taten würden die Täter nicht gezielt Bäume zerstören wollen.»

Blinde Zerstörungswut bei Waldspielgruppe

Bisher keine Anzeige

Kurz nach dem Vorfall sei die Kantonspolizei Bern vor Ort gewesen, berichtet Bruni. Diese habe sich einen Überblick verschafft und die beiden Tatwerkzeuge konfisziert. «Eine Anzeige habe ich bisher aber bisher nicht unterschrieben», sagt sie. Obwohl Fusspuren gefunden wurden und die «Tatwaffen» sichergestellt wurden, sei die Suche nach den Vandalen höchstwahrscheinlich aussichtslos.

Die Kantonspolizei Bern bestätigt, dass am Mittwoch eine Meldung im Zusammenhang mit Vandalismus eingegangen sei. «Ermittlungen zur Täterschaft wurden aufgenommen. Diese sind noch im Gang», so Sprecherin Franziska Liniger. Grundsätzlich sei es wichtig, dass solche Ereignisse gemeldet werden würden. «Die Ermittlungsansätze und die zu treffenden Massnahmen sind dann vom Einzelfall abhängig.»





(bho)