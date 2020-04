Brand in Lagerhalle – 20 Personen evakuiert

Grund für den Brand war laut Mitteilung der Kantonspolizei Solothurn vom Samstag ein technischer Defekt an elektrischen Installationen. Das Feuer in dem Gebäude an der Tannwaldstrasse sei am frühen Morgen ausgebrochen, sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Ein Anwohner habe die Feuerwehr um 01.00 Uhr alarmiert.



Im Einsatz standen laut der Sprecherin rund dreissig Feuerwehrleute und zehn Fahrzeuge. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Wohngebäude verhindern und den Brand unter Kontrolle bringen. Die Evakuierten kehrten noch in der Nacht in ihre Wohnungen zurück. Der Bahnverkehr sei nicht beeinträchtigt gewesen.

#Olten: In der Nacht auf Samstag kam es in einem Lagergebäude hinter dem Bahnhof Olten zu einem Brand. Verletzt wurde niemand. Ein technischer Defekt an elektrischen Installationen hat zum Brand geführt. Sachschaden beträgt mehrere CHF 10'000.https://t.co/VH5NQPC8tW pic.twitter.com/Ch6oZyuYya — Kapo Solothurn (@KapoSolothurn) April 4, 2020

(sda)