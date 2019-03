Toter bei Hausbrand – Brandursache unklar

Ein 52-jähriger Schweizer verstarb am 26. Februar bei einem Feuer in seiner Wohnung. Das Feuer wütete im oberen Bereich des Mehrfamilienhauses an der Dorfstrasse in Grosshöchstetten. Wie die Kantonspolizei nun mitteilte, sind die Ermittlungen zur Brandursache abgeschlossen. Ein Ergebnis liefern sie jedoch nicht.

«Den Ermittlungen zufolge kann eine technische Ursache ausgeschlossen werden», sagt Kapo-Sprecher Christoph Gnägi. Jedoch sei nicht klar, ob der Mann das Feuer mit Absicht oder durch eine Unachtsamkeit auslöste. Fest steht hingegen die Summe des entstandenen Schadens. Laut Kapo beläuft sie sich auf mehrere hunderttausend Franken.

Brand in Grosshöchstetten

Das Mehrfamilienhaus, in dem auch ein Coiffeur-Geschäft und ein Früchte- und Gemüselieferant eingemietet sind, ist derzeit nicht bewohnbar. Für die betroffenen Bewohner wurde eine temporäre Wohnlösung gefunden.

(sda)