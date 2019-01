Cheminée löst Brand in Mehrfamilienhaus aus

Der Polizei wurde am Mittwoch kurz vor 17 Uhr ein Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses am Riedhofplatz in Solothurn gemeldet. Das Treppenhaus war voller Rauch. Die Feuerwehr und die Polizei evakuierten die Bewohner mehrerer Wohnungen. Der Brand, welcher im Zwischenboden von Parterre und 1. Stock lokalisiert werden konnte, konnte durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Solothurn gelöscht werden.

Ursache des Feuers dürfte eine zu grosse Hitzeabstrahlung ausgehend von einem Cheminée sein. Es entstanden durch das Feuer, die Hitze und Russniederschlag Schäden von mehreren 10'000 Franken in mehreren Wohnungen. Beim Feuer wurde niemand verletzt.

(pal)