Versuchte Brandstiftung in Grenchner Kirche

In der römisch-katholischen Kirche Eusebius in Grenchen wurde am Dienstagnachmittag ein Brandanschlag verübt. Bei der Orgelempore wurden Zeitungen platziert und in Brand gesteckt. Im letzten Moment konnte der Brand verhindert werden. Nur per Zufall wurde das Feuer vom Organist Albert Knechtle entdeckt, der bei der Kantonspolizei Solothurn Alarm schlug.

«Gegen 15.15 wurde gemeldet, dass Unbekannte auf der Orgelempore Zeitungen angezündet hätten und die Kirche voller Rauch sei», sagt Bruno Gribi von der Kapo.

#Grenchen: Feuerwehreinsatz nach versuchter Brandstiftung in römisch-katholischer Kirche Eusebius (Zeugenaufruf)https://t.co/003sKA4tTF — Kapo Solothurn (@KapoSolothurn) March 4, 2020

Der Brand konnte jedoch noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Dennoch wartete viel Arbeit auf die Rettungskräfte. Die Kirche musste durch die Feuerwehrmänner durchgelüftet werden.

Laut der Kapo entstand am Mobiliar ein Schaden von mehreren hundert Franken. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Es wurden Ermittlungen zur Täterschaft aufgenommen und die Kantonspolizei sucht Zeugen.

Nicht erster Fall von Brandstiftung

Es ist nicht die erste Solothurner Kirche, in der mutwillig ein Brand gelegt wurde. Ein psychisch gestörter Mann hatte am 4. Januar 2011 in der Solothurner St. Ursenkathedrale vorsätzlich Feuer gelegt. Obwohl der Brand rasch gelöscht werden konnte, war der Sachschaden gross.

(bd/sda)