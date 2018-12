Bub (9) stirbt nach Sturz in Kletterhalle

Am Mittwoch am späteren Nachmittag wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass in einer Kletterhalle in Ostermundigen ein Kind verunglückt sei.

«Gemäss ersten Erkenntnissen war ein Knabe aus noch zu klärenden Gründen aus mehreren Metern Höhe zu Boden gestürzt», heisst es von seiten der Polizei. Der 9-Jährige wurde sofort durch Ersthelfer betreut. Anschliessend wurde er durch die umgehend ausgerückten Einsatzkräfte, darunter ein Ambulanzteam, vor Ort medizinisch versorgt.

In der Folge wurde der Knabe ins Spital gebracht. Doch für den Buben gab es keine Rettung mehr: Der 9-Jährige starb wenige Stunden später an seinen Verletzungen.

