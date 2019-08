Jetzt schützen Poller das Bundeshaus vor Terror

Vor dem Bundeshaus werden bald Steinpoller stehen. Diese sollen dem Schutz vor Terrorismus dienen, wie SRF berichtet. Zu dieser Massnahme hat das Bundesamt für Polizei geraten, denn die Bedrohung durch Terrorismus sei in Europa in den vergangenen Jahren gestiegen – so auch in der Schweiz.

Ausserdem sind die Besucherzahlen im Parlamentsgebäude stets gewachsen. Heutzutage gehen pro Jahr rund 100'000 Besucher durch die Hallen. Diese sollen durch die Poller besser geschützt werden. Wie diese im Detail aussehen sollen, ist allerdings noch nicht klar. Im Herbst wird die Baueingabe stattfinden, im Frühling kann dann mit den Bauarbeiten begonnen werden.

(doz)