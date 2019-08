Schweizer Hanf-Lüge in Hollywood aufgetischt?

Der exzentrische Milliardär Alkiviades «Alki» David macht sich derzeit als CBD-Guru einen Namen in Hollywood. Mit seiner Firma Swissx Labs AG verkauft der 51-Jährige Öle, Schokolade und Blüten – alles mit CBD versehen. Die Produkte sollen angeblich in der «reinen Bergluft» von Gstaad hergestellt werden – damit wirbt das Unternehmen in Social Media und mit bekannten Hollywood-Gesichtern.

«This shit is bomb»

Wie aber der «Tages-Anzeiger» nun berichtet, weiss in Gstaad niemand etwas von einer Hanfanlage. Selbst beim Chalet, dem «Masterlabor», deutet nichts darauf hin, dass dort gearbeitet wird. Einzig der Briefkasten versichert, dass das Unternehmen hier seinen Sitz hat. Alles nur Humbug?

Die Produkte sind teuer: ein Milliliter des Hanf-Öls kostet 30 Franken. Trotzdem stossen sie in Los Angeles auf grosses Interesse. Medien berichteten über die Ladeneröffnung in West Hollywood – dem Stadtteil der Reichen und Schönen. Diese stehen auf das und zum Produkt: Mode-Ikone Donatella Versace postet Fotos der Pralinés, Rapp-Idol Snoop Dogg wirbt sogar für den Stoff und sagt auf einem Video «This shit is bomb, man». Die Produkte werden vor allem in Los Angeles verkauft. Online-Bestellungen werden erst ab einem Wert von 5000 Dollar versendet.

Gemeindepräsident: «Keine Kenntnis»

Ein Blick auf die Webseite des Unternehmens wirf Fragen und Ungereimtheiten auf. Swissx behauptet dort etwa, dass ihr «Masterlabor» im historisch ältesten Chalet von Gstaad untergebracht sei, vor 300 Jahren vom Hanfzüchter Hans Bach erbaut. Beim Bild des vermeintlichen Hanfzüchters handelt es sich laut «Tages-Anzeiger» jedoch um den Genfer Theologen Jean Leclerc. Ein Mediensprecher des Unternehmens spricht von einem Scherz.

Auch wird im Netz angepriesen, dass das CBD «an reiner Bergluft und reinem Wasser» angebaut werde. Der Pressesprecher konnte den Ort jedoch nicht exakt benennen. Und auch Gstaads Gemeindepräsident, Landwirt Toni von Grünigen (SVP), sagt: «Ich habe keine Kenntnis ­davon, dass jemand hier Hanf anbaut.» Ebenso liege am Standort der Firma keine Bewilligung für ein Labor vor.

