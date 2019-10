Chaoten kurven mit Auto auf Fussballplatz herum

Eigentlich wäre für die erste Mannschaft von Wynau BE am Samstagabend das letzte Heimspiel der Vorrunde angestanden. Doch die Partie musste kurzfristig abgesagt werden: In der vorangehenden Nacht hatten sich Vandalen ausgiebig auf dem Spielfeld ausgetobt. Mit einem Auto fuhren sie auf den Rasen, drehten mehrere Runden und frästen dabei tiefe Furchen ins Terrain. Die Berner Kantonspolizei bestätigt eine entsprechende Meldung wegen Sachbeschädigung.

«Sowas ist brutal»

«Im ersten Moment war es ein kleiner Schock», sagt Sportchef Adrian Berner, der den ramponierten Platz am Samstagmorgen in Augenschein nahm. Nach wetterbedingten Problemen im Sommer habe man endlich wieder einen tollen Rasen gehabt, alle hätten sich auf das letzte Heimspiel bei sonnigem Wetter gefreut. Berner: «Das ist nun brutal. Die Spieler waren stinksauer.»

So richtig als Lausbubenstreich einstufen mag Berner die Tat nicht: «Anhand der Spuren sieht man, dass die Täter einmal vom Feld fuhren, dann aber wieder umkehrten, um ein paar weitere Runden zu drehen. Das war reine Zerstörungswut.»

«Braucht wohl grössere Sanierung»

Brisant: Erst vor wenigen Tagen war im Clubhaus des Sportvereins eingebrochen worden. An einen Zusammenhang glaubt der Sportchef aber nicht. Beim Einbruch seien wahrscheinlich Jugendliche am Werk gewesen. «Da wurden Bier und ein paar Süssigkeiten geklaut, aber nichts mutwillig zerstört», so Berner.

Wie es mit dem Rasen weitergeht, ist noch nicht klar. Zwar liesse er sich wohl provisorisch wieder herrichten, meint Berner. Eine nachhaltige Lösung wäre das aber nicht: «Wenn wir nicht ständig mit Flickarbeiten beschäftigt sein wollen, braucht es wohl eine grössere Sanierung.» Fest steht: Das letzte Heimspiel muss Wynau definitiv woanders austragen.

