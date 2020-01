Hörbehindertes Kind über Mittag in Bus eingesperrt

Younes Othmani, der Vater des 5-jährigen Idriss, ist noch immer schockiert. Sein Sohn, der an einer Hörbehinderung leidet, wurde Anfang Dezember wie gewohnt bei der Sprachheilschule in Biel von einem Kleinbus abgeholt. Der Chauffeur sollte ihn gemeinsam mit anderen Kindern an den Mittagstisch der Tagesschule in Tavannes BE bringen. Dort kam der kleine Idriss aber nicht an, wie das «Bieler Tagblatt» berichtet. Die Verantwortlichen bei der Tagesschule riefen deswegen die Eltern an, um nachzufragen. «Wir machten uns riesige Sorgen», sagt Othmani.

Die Sprachheilschule habe auf Nachfrage versichert, dass Idriss in den Bus gestiegen sei. «Wir haben daraufhin versucht, den Chauffeur zu erreichen. Der sagte, dass unser Sohn in Tavannes ausgestiegen sei», so der Vater. Von da an hätten die besorgten Eltern mit dem Schlimmsten gerechnet. Die viel befahrene Hauptstrasse im Dorf ist gefährlich für den behinderten Jungen. Hinzu kommt, dass er sich wegen seiner Taubheit nur mit Mühe verständigen kann.

Zerstörtes Vertrauen

Später kam die Erlösung: Der Fahrer hatte Idriss im Bus gefunden, den er über Mittag vor seiner Wohnung abgestellt hatte. Er könne kaum fassen, dass der Fahrer ihn angelogen habe, indem er ihm versicherte, sein Sohn sei in Tavannes ausgestiegen, sagt Othmani.

Und: «Seit dem Vorfall schläft mein Sohn schlecht. Er hat Angst, weint oft und braucht viel Zuwendung.» Zudem habe er seither Angst, in den Bus zu steigen. Das Vertrauen des Vaters in das Transportunternehmen Funicar ist erschüttert.

Transportunternehmen entschuldigt sich

Bei Funicar bedauert man den Vorfall. «Es tut uns sehr leid, was mit Idriss passiert ist. Wir unternehmen alles, dass ein derartiger Zwischenfall nicht mehr vorkommt», sagt Sandra Rüeger, Leiterin öffentlicher Verkehr.

Das Unternehmen fährt täglich rund 380 Kinder zu ihren entfernten Kindergärten und Schulen. «Der Fahrer hat nicht überprüft, ob wirklich alle Kinder ausgestiegen waren, und er hat die vorgeschriebene Fahrroute verändert», erklärt Rüeger. Er sei an jenem Tag auf einer alternativen Route unterwegs gewesen, da ein Kind krank war und eine der Stationen nicht angefahren werden musste. Zudem hat der Fahrer den kleinen Idriss übersehen, der hinten im Bus eingeschlafen war.

Der Chauffeur hat laut Rüeger nach dem Zwischenfall einen Verweis erhalten. Zudem sei kurz darauf eine Sitzung mit allen Chauffeuren einberufen worden: «Wir haben die Mitarbeiter speziell an die Einhaltung des Fahrplans und an die Kontrolle der Fahrzeuge auf zurückgebliebene Passagiere erinnert», so Rüeger.

Dem besorgten Vater Othmani reicht das nicht: Er fordert vom Transportunternehmen, dass ein anderer Chauffeur eingesetzt wird, was bislang nicht der Fall sei. Ausserdem will Othmani Anzeige einreichen.

(rc)