Chotzi und Rotzi – so benennen Berner ihre Orte

Ein Onlineportal aus dem Osten Bern hat das Namensbuch des Kantons Bern durchleuchtet und ist dabei auf die wildesten Namensgebungen für regionale Örtlichkeiten gestossen. So gibt es Gebiete, die den Namen Chotzi, Rotzi, Chläbi oder Lööli tragen müssen. Andere wiederum dürfen sich mit den Wörtern Herrlichkeit oder Täfeli, also Bonbon, schmücken.

Dass die Örtlichkeiten in der Region solche Namen tragen, ist meist historisch bedingt. So haben sich auf der Ackerlandschaft Chotzi bei Vechigen nicht etwa besonders viele Leute übergeben. Eher wird vermutet, dass der heute unappetitlich anmutende Name vom Breisgauer Adelsgeschlecht «Kotz» stammt. Oder vom Wort «Chutze», einem ehemaligen Wachposten, von wo aus man in früheren Zeiten Feuerzeichen von Berg zu Berg weitergab.

Auch soll das Gebiet Chläbi nicht etwa vom Verb «kleben» abstammen – vielmehr findet es seinen Ursprung im altdeutschen Wort «Klëb», was Bergvorsprung, Klippe, bedeutet. Während sich ein Stück Kulturland mit dem Namen Herrlichkeit brüsten darf, hat es die Bezeichnung aber wohl nicht wegen seiner Schönheit erhalten. Das Wort «Herrlichkeit» bedeutete im älteren Schweizerdeutsch nämlich auch Herrschaftsgebiet.

Beleidigungen und freche Spitznamen

Andere Gebiete haben laut Recherchen die Spitznamen ehemaliger Besitzer erhalten. So könnte auf einer Ziegenweide namens Geissbabishoger bei Münsingen BE einst eine Barbara Ziegen gehütet haben. Und auch beim Gelände mit dem Namen Rotzi nimmt man an, dass hier einst ein Typ mit demselben Übernamen das Sagen hatte.

Auch schrecken die Berner vor Beleidigungen nicht zurück: Orte namens Lööli gibt es in der Region in Brenzikofen und Münsingen. Der Name hat aber nichts damit zu tun, dass dort ein Dubel, Galöri, Schlufi oder Tschumpel zuhause wäre, das Wort bedeutet schlicht «Wäldchen». Es kommt vom mittelhochdeutschen Wort «Lô», was «Gebüsch, Wald, Gehölz» bedeutet.

Ein dünner, hagerer Mensch wird im Kanton Bern gerne auch mal mit Spränzel betitelt. Doch wieso hat ein Gebiet bei Landiswil BE diese Bezeichnung erhalten? «Der Name bezieht sich vielleicht in einem abwertenden Sinn auf die Kleinheit oder den geringen Wert des Gebiets beziehungsweise des umliegenden Waldes oder auf einen früheren Bewohner», schreibt das Internetportal.

Diverse Felder und Gebiete wurden nach ihrer Qualität benannt: Im Gibisnüt, also «Gib-uns-nichts», bei Oberdiessbach liegt so ein ein mageres, wenig ertragreiches Landstück. Der Wald in Häutligen heisst Treichgält, also Trinkgeld. «Der Name kommt also wohl daher, dass man dem Wald nur den Wert eines Trinkgeldes beimass», weiss das Internetportal gemäss Recherchen. Ein Hang mit steilen Wegen in Wichtrach BE hat den Namen Chneubräche, also Knie brechen, erhalten. Au, das tut weh!

Kennt ihr ebenfalls lustige Ortsnamen? Schreibt Sie uns in die Kommentare!

(miw)