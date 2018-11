Cirque-du-Soleil-Artist stirbt bei Gleitschirmunfall

Ein 36-jähriger Brite war vergangene Woche bei einem Gleitschirmakrobatikflug auf die Hauptstrasse zwischen Lauterbunnen und Stechelberg abgestürzt. Er kam dabei ums Leben.

Bei dem Mann handelte es sich um den ehemaligen Cirque-de-Soleil-Artisten Adam Macpherson. Der 36-Jährige, der ursprünglich aus South Yorkshire stammt, habe ausserdem bei dem ersten Teil der Herr der Ringe-Trilogie mitgewirkt, wie BBC schreibt.

«Er hielt Base-Jumping für zu riskant»

«Er war ein erfahrener Fallschirmspringer und Kletterer. Mit Base-Jumping hatte er aufgehört, weil er es für zu riskant hielt», sagt seine Schwester Sian Thomas. «Ich kenne niemanden, der so voller Leben war wie er.»

Die Eltern des Verstorbenen leben im französischen Loiretal und waren auf dem Weg in die Schweiz, als sie die traurige Nachricht erhielten. Macpherson war laut seiner Schwester einer der berühmtesten Piloten bei Swiss Paragliding and Adventure, wo er gearbeitet hat.

Am Donnerstag findet die Abdankung statt. Gleitschirmpiloten würden seine Asche im Himmel verteilen, wie Sian Thomas gegenüber BBC sagt. Ausserdem möchten Familie und Freunde eine Eisskulptur als Andenken anfertigen lassen.

Am Unfallort den Verletzungen erlegen

Adam Macpherson war am 21. November von Mürren aus gestartet. Aus noch ungeklärten Gründen geriet der Gleitschirmflieger in der Luft in Schwierigkeiten, wie die regionale Staatsanwaltschaft und die Berner Kantonspolizei mitteilten.

Beim Lengwald stürzte der im Kanton Bern wohnhafte Brite auf die Strasse. Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmassnahmen und Reanimationsversuchen durch Passanten erlag der Mann noch am Unfallort seinen Verletzungen.

