Corona-Testzentrum hat über Ostern geschlossen

«Am Montag habe ich noch mit meinem Freund gekuschelt, am Donnerstag hat er mich darüber informiert, dass er positiv auf Corona getestet wurde», sagt Anouk M.* Für die 25-jährige Bernerin bedeutet das, dass sie zehn Tage in Quarantäne muss. In M.s WG sorgten die Neuigkeiten für Unruhe und Sorgen. «Damit wir alle etwas ruhiger schlafen können, wollte ich gleich testen lassen, ob ich das Virus auch in mir trage.» Beim Berner Expo-Gelände hat Anfang Monat ein Drive-In-Testzentrum eröffnet. Auch Menschen, die nicht zur Risikogruppe gehören, können sich dort nach Online-Anmeldung testen lassen.

Am Freitag habe sie sich testen lassen wollen, doch das Testzentrum hat über Ostern geschlossen. «Das ist doch ein Witz. Die Gesellschaft steht still wegen diesem Virus und die machen einfach vier Tage Ferien.» Für die Kauffrau unverständlich. «Dabei heisst es überall, wie wichtig es ist, dass breit getestet wird und sich Infizierte in Quarantäne begeben.» M. und ihre Mitbewohner haben sich seither von der Aussenwelt abgeschottet. Sie überlegen sich nun alle, ob sie sich am Dienstag testen lassen sollen.

Pause fürs freiwillige Personal

Am Dienstag wird der Betrieb im Drive-In-Testzentrum wieder hochgefahren. Täglich von Montag bis Sonntag werden zwischen 9 und 17 Uhr Personalien aufgenommen und Abstriche gemacht. Das Resultat erhalten die Getesteten 12 bis 48 Stunden später per Telefon oder SMS. Gundekar Giebel, Mediensprecher der Berner Gesundheitsdirektion, bittet um Verständnis, dass das Zentrum über Ostern vier Tage geschlossen ist: «Wer sich dringend testen lassen musste, konnte dies weiterhin in Spitälern oder Arztpraxen tun.» Das Testzentrum funktioniere mit freiwilligem Personal vom Schweizerischen Roten Kreuz und dem Samariterverein – dies, damit keine Fachleute im Gesundheitswesen fehlen würden. «Es war wichtig, dass wir dem Personal auch mal eine Pause gegönnt haben.»

Derzeit werden via Drive-In täglich gut 500 Covid-19-Tests durchgeführt – die Kapazität kann bei Bedarf verdoppelt werden. Laut Giebel soll das Angebot noch lange existieren. Das sei wichtig, damit die Bevölkerung möglichst lange breit getestet werden könne: «Aus diesem Grund gilt es auch, das Personal entsprechend zu schonen.»

Bald kommt Walk-In-Klinik

Der Kanton zeigt sich sehr zufrieden mit dem Testzentrum in Bern. Fünf bis sechs Prozent der Patienten werden positiv getestet, laut Giebel entspricht dies genau dem Schweizer Durchschnitt: «Das zeigt, dass das Zentrum richtig aufgestellt ist und einen wichtigen Beitrag leistet.» Es sei wichtig, dass auch Nicht-Risiko-Patienten getestet werden. Für das Resultat zahlt man gut 200 Franken.

Man hat auch bereits Ausbaupläne: Der Test soll schon bald auch für Patienten ohne Auto zugänglich sein: «Sobald wir genug Tests und Schutzmaterial haben, eröffnen wir die Walk-In-Klinink», sagt Giebel. Zudem können neu auch Personen mit Wohnsitz ausserhalb des Kantons Bern das Angebot nutzen.

*Name der Redaktion bekannt

(cho)