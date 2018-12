Dachstock eines Restaurants in Vollbrand

Am Samstagabend brach im Restaurant Kreuz in der Berner Gemeinde Uetendorf ein Feuer aus. Der ganze Dachstock steht in Vollbrand. «Kaum wurde das Feuer an einem Ort gelöscht, lodert es wieder auf», erzählt eine Leser-Reporterin am Telefon.

Feuerwehr und Sanität sind vor Ort. Ob es Verletzte gab, ist zurzeit noch nicht bekannt.





(Video: Leser-Reporter)



++Update folgt...++



(bee)