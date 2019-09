Gefängnis für Bauern, weil sie Dieb misshandelten

Im Oktober 2016 wurde eine Hanfplantage in Niedermuhlern BE von Dieben heimgesucht. Die Hanfbauern ertappten die Einbrecher in flagranti – dann eskalierte die Situation auf dem Hof: Die Bauern griffen einen Einbrecher brutal an. Das Regionalgericht Bern entschied am Donnerstagnachmittag deshalb, dass der Landwirt und sein Kollege dabei nicht die Opfer, sondern vor allem die Täter waren: «Wir sind hier nicht im Wilden Westen, Selbstjustiz ist keine Lösung», rügte die Richterin die beiden Berner.

Der 54-jährige Hauptangeklagte, der graue Haare hat und einen Schnurrbart trägt, wurde deshalb am Donnerstagnachmittag von der Richterin zu 32 Monaten Haft – 12 Monate davon unbedingt – verurteilt. Dies wegen Freiheitsberaubung, Körperverletzung, Nötigung und Verstössen gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz. Sein Kollege erhielt eine bedingte Freiheitsstrafe von 12 Monaten. Dies ebenfalls wegen Körperverletzung, Nötigung und Gehilfenschaft dazu. Beide müssen dem vermöbelten Einbrecher Schadensersatz im vierstelligen Bereich bezahlen.

Verfolgungsjagd durchs Hanffeld

Die Richterin meinte zudem: «Auch das angebliche Opfer sollte auf der Anklagebank sitzen.» Diesem wird in einem anderen Verfahren der Prozess gemacht. Bei der vorgängigen Verhandlung am Dienstag erhob der Hanfdieb nun in der Rolle des Klägers schwere Vorwürfe gegen die Beschuldigten.

Der verurteilte Landwirt, dem das Land gehört, bewachte an jenem Abend zusammen mit dem ebenfalls verurteilten Kollegen das Feld. Als sie den Dieb und seine Komplizen in flagranti erwischten, eskalierte die Situation vollends. Die Eindringlinge wurden vom Bauern durch das gesamte Hanffeld gejagt. Zunächst schoss der Landwirt mit Gummischrot auf die Diebe, später gar mit Bleischrot.

Dieb sagt: «Ich fühlte mich in Lebensgefahr»

Einer der Eindringlinge, der aktuelle Kläger, wurde von den Bauern gefasst und mit dem Gewehrkolben und einem Baseballschläger verprügelt. Dann fesselten sie ihn mit Kabelbindern, hievten ihn auf einen Pick-up und steckten ihn für zwei Stunden in den Keller ihres Hofes. Seine Komplizen versuchten ihn schliesslich aus dem Keller zu befreien. Da kam es zu einer weiteren gewalttätigen Auseinandersetzung mit dem Landwirten. «Ich fühlte mich in Lebensgefahr», sagte der Kläger vor Gericht aus. Doch die beiden Bauern fühlen sich nicht schuldig, vor dem Gericht zeigten sie keine Reue.

(km / miw)