Kennen Sie dieses Spiezer Schatten-Phänomen?

Das beinahe symmetrische Wahrzeichen am Thunersee, der Niesen, vermag nicht nur mit seiner imposanten Erscheinung zu beeindrucken. Von Mitte November bis Ende Dezember verläuft die Sonnenlaufbahn so, dass die Sonne ab 14 Uhr hinter dem Niesen-Gipfel verschwindet. Was dann beobachtet werden kann, ist ein in der Schweiz einzigartiges Naturschauspiel: Der Berg wirft einen exakt pyramidenförmigen Schatten auf das Dorf Spiez. Später erscheint sie wieder auf der westlichen Bergseite, wo sie danach «den Hang hinunter drohlet», wie es der Einheimische Walter Holderegger nennt.

Klinik ausserhalb des Schattens gebaut

Holderegger beschäftigt sich seit rund 25 Jahren mit dem Phänomen des Niesenschattens. Er kennt einige Fakten zum Naturspektakel. So wurde das Gebäude, in dem die Spiezer Gemeindeverwaltung untergebracht ist, so erbaut, dass es vom Schatten des Berges stets verschont bleibt. Das hatte seinen guten Grund: «Ein Doktor erbaute 1896 an diesem Standort eine psychiatrische Klinik. Er wollte, dass seine Patienten auch in den Wintermonaten den wohltuenden Sonnenschein geniessen können», erzählt Holderegger. Mit seinem Wissen über den Niesenschatten schaffte es der Spiezer am Mittwochabend gar in die SRF-Sendung «Meteo Schweiz».

Der Einheimische empfiehlt jedem, der den Schattenwurf noch nie gesehen hat, sich an einem sonnigen Nachmittag auf den Spiezberg zu begeben. «Hinter der Gemeindeverwaltung kann man den Sonnen- und Schattenverlauf hautnah miterleben», so Holderegger. Den Niesenschatten kann noch rund einen Monat, bis am 21. Dezember, beobachtet werden. Dann, am kürzesten Tag des Jahres, ist das Naturschauspiel schon wieder vorbei.

Der Niesen als Touristenmagnet

Für den Tourismus rund um den Thunersee ist der Niesen ganzjährig ein wichtiges Ausflugsziel: «Er ist unser Hausberg und zieht grundsätzlich viele Besucher an», sagt Manuel Fischer von der Spiez Marketing AG. Jedoch wüssten nur die wenigsten über den einzigartigen Schattenwurf während der Wintermonate Bescheid: «Das Naturspektakel ist noch ziemlich unbekannt», sagt Fischer.

