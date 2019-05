«Den Platz zu stürmen war einfacher als erwartet»

Die Basler und Thuner Spieler waren überrascht, als beim Cupfinal unmittelbar nach Anpfiff ein drittes Team auf den Platz stürmte. Mit Transparenten und Schildern («No Cup on a Dead Planet», «Es gibt keine Nachspielzeit») warben sechs Aktivistinnen und Aktivisten im Alter zwischen 14 und 17 Jahren für die Klimastreiks vom 24. Mai und versuchten, die Zuschauer für ihre Anliegen zu gewinnen.

Eine von ihnen war Lena (16). Kurz vor Spielbeginn sei die Anspannung in der Gruppe gross gewesen, erzählt sie: «Wir wussten nicht, ob wir es überhaupt aufs Spielfeld schaffen und wie die Sicherheitskräfte reagieren werden.» Beim Anpfiff dann rannten die Schüler wie die Teufel – und waren überrascht, auf wie wenig Gegenwehr sie stiessen: Abschrankungen gabs keine und bis die Stewards wussten, wie ihnen geschah, tobte sich bereits die Hälfte der Truppe auf dem Rasen aus. «Den Platz zu stürmen war viel einfacher, als wir erwartet hatten», so die Gymnasiastin aus Hofwil BE.

«Endspiel Erde»

Obwohl die Ordner ihre Arbeit dann noch verrichteten und die jungen Aktivisten abführten, werten diese ihre Aktion als Erfolg. «Sie hat gerade bei Jugendlichen eine Riesen-Diskussion darüber ausgelöst, wie relevant das Thema Klimawandel ist und ob es auch an einem Grossanlass wie dem Cupfinal Platz haben darf», sagt der Zürcher Gymnasiast Andri Gigerl, der den Platzsturm koordinierte. Er findet: Ja, darf es! Denn: «Der Preis von zwei Minuten Spielverzögerung ist ein kleiner im Vergleich zu dem eines ungebremsten Klimawandels.»

Das sind die Klima-Flitzer vom Stade de Suisse

Doch warum ausgerechnet der Cupfinal? Das Thema Klimawandel sei trotz Klimastreiks in der nationalen Politik noch zu wenig präsent, meint Gigerl. Deshalb habe es ein deutlicheres Zeichen sowie eine grössere Plattform gebraucht. Der Cupfinal präsentierte sich als die perfekte Bühne – nicht nur, weil man dort ganz andere Menschen als bisher habe erreichen können: «Der Event passte hervorragend zum Thema. Denn auch für das Klima und unsere Zukunft ist der entscheidende Moment angebrochen.» Analog zum sportlichen Showdown nannten die Klimastreikenden ihre Aktion «Endspiel Erde».

«Bereit, die Konsequenzen zu tragen»

Während das Flitzer-Spektakel bei den einen Beifall erntete, bezeichneten andere es als «billige Politpropaganda», «Eigentor» oder «Dummheit». Ein Twitter-User schrieb: «Liebe Klima-Jugend, das ist diesmal die falsche Art und Bühne.» Könnte die Aktion der Klimadebatte letztlich mehr schaden als nützen? Lena glaubt dies nicht: «Wir waren friedlich und haben das Spiel nicht gross gestört.» So sei man bewusst gleich bei Anpfiff aufs Feld gerannt, um den Spielverlauf so wenig wie möglich zu beeinflussen. «Es gibt keinen falschen Ort, um auf die Klimakrise aufmerksam zu machen», fügt sie an.

Rechtlich gesehen gilt das selbstverständlich nicht – das wissen auch die jungen Aktivisten. «Wir sind bereit, die juristischen Konsequenzen für unser Handeln zu tragen», sagt Gigerl.

SFV will «Augenmass walten» lassen

Der Schweizerische Fussballverband (SFV) kritisiert die Aktion. «Der Cupfinal ist eine apolitische Veranstaltung, die nicht missbraucht werden darf, um politische Botschaften zu verbreiten», sagt Sprecher Marco von Ah. Es sei bedauerlich, dass die Demonstranten diesen Weg gewählt hätten und nun teilweise Häme einstecken müssten – «zumal sie sich im Kern ja für eine gute Sache einsetzen.»

Der SFV kläre derzeit ab, «wie wir rechtlich mit dem Fall umgehen wollen.» Man sei bemüht, «Augenmass walten zu lassen». Es klingt eher danach, als würden die Klima-Flitzer zu ein paar Sozialstunden verknurrt statt verklagt.



Unmittelbar nach dem Anpfiff stürmten die Schüler auf das Spieldfeld. (Video: zVg)