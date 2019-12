Das sind die besten Pressekarikaturen 2019.

In der Ausstellung «Gezeichnet 2019», die bis am 9. Februar im Museum für Kommunikation in Bern zu sehen ist, werden die besten Pressekarikaturen der Schweiz ausgestellt. Mithilfe der rund 200 Karikaturen soll ein unterhaltsamer Jahresrückblick auf die wichtigsten Ereignisse und Diskussionen des Jahres 2019 gezeigt werden.

Umfrage Was hältst du von Karikaturen? Wunderbar. Sie bringen ernste Themen humorvoll rüber.

Ich habe keine Meinung dazu.

Sie sind meist beleidigend und diskriminierend.

Die Künstler reichen jeweils ihre besten veröffentlichten Arbeiten selber ein. Sehen Sie eine Auswahl davon in der Bilderstrecke.

(km)