Sind das die jüngsten und süssesten Alphornbläser?

«Alles, was wie ein Alphorn aussieht, nehmen die Zwillinge in die Hand und versuchen sich als Alphornbläser», erzählt David Gafner stolz über seine beiden Söhne. Anfangs Woche teilte der 34-jährige Landwirt aus Beatenberg BE online ein Video seiner zweijährigen Söhne, wie sie mit Plastik-Röhren das Alphorn spielen üben. Prompt bildete sich auf den sozialen Medien eine kleine Fangemeinschaft der Knirpse, die Familie erhielt viele positive Reaktionen.

Zukünftige Alphornbläser

Dieses Video mit Jöö-Effekt sei völlig zufällig entstanden: «Wir wollten nur zu unserem Ziegenstall laufen, als Flurin und Linus die Röhren auf dem Boden entdeckten», erzählt David Gafner, «da begangen sie auch schon zu spielen.» Der Vater zückte das Handy und filmte die angehenden Volksmusiker vor ihrem Haus. Zwar können die Zwillinge noch nicht wirklich spielen, dennoch sind im Video schon fast reine Töne zu vernehmen.

Musik ist Familiensache

Das Interesse an Musik haben die blonden Zwillinge von ihrem Vater geerbt. «Ich spiele viele Instrumente und sie mögen die Klänge. Sie summen diese manchmal auch nach», so der Vater. Alphornbläser gebe es in der Familie jedoch keine. Doch die beiden Buben sind halt urchige Kerlchen: «Wir verbringen jeden Sommer auf der Alp Brunni auf dem Morgenberghorn. Dort haben sie schon öfters Alphornbläser in Aktion gesehen» sagt Gafner. Er nimmt an, dass die Zweijährigen die Faszination für das Schweizer Traditionsinstrument dort entdeckt haben.

Wie lange diese Begeisterung anhält, weiss niemand. Die Eltern würde es jedoch freuen, wenn ihre Söhne einst richtige Alphornbläser würden: «Ich wäre extrem stolz auf sie. Das würde mich wirklich mega freuen», sagt der 34-Jährige.

Doch die beiden Bauernsöhne zeigen auch sonst allerlei Interessen. Mal stellen die beiden ihr handwerkliches Können unter Beweis, indem sie helfen, Festbänke zu reparieren oder etwa mit dem Spielbagger den Garten zu pflegen. Sie kümmern sich aber auch gerne und liebevoll um die Tiere des Hofs oder packen im Stall mit an.

Das sind die jüngsten Alphornbläser der Schweiz

«Wir mussten zwei Monate im Spital verbringen»

So idyllisch das Leben der Zwillinge heute wirken mag, so schwer war dessen Anfang. «Linus und Flurin kamen zu früh auf die Welt. Die ersten zwei Monate mussten wir im Spital verbringen», erzählt Mutter Marlies Gafner. Für die junge Familie sei dies eine schwere, ungewisse Zeit gewesen.

Schliesslich haben die Berner Oberländer Zwillinge aber auch dort ihr Bestes gegeben: «Es war wie ein Wunder, als wir den Sommer danach bereits auf der Alp verbringen konnten – gemeinsam mit unseren Kindern», erzählt die junge Mutter. Mittlerweile gehe es den Zwillingen gut und sie geniessen das Bauernleben in vollen Zügen. «Ich bin sicher, dass das Klima in den Bergen und das Aufwachsen in der Natur ihnen geholfen hat», sagt Marlies Gafner glücklich. Und zudem kann sie auch anderes Erfreuliches verkünden: Im Oktober 2019 kam Sohn Domenik zu Hause auf dem Beatenberg zur Welt.

