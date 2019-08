Deltapilot fällt aus Halter und stürzt in den Tod

In der Freiburger Gemeinde Plaffeien startete am Mittwochnachmittag ein Delta-Segler zu einem Flug. Vom dortigen Berghaus Gurli wollte er über die Region Schwarzsee fliegen. Doch dann geschah das verheerende Unglück: Der 53-jährige Pilot fiel aus seiner Halterung und stürzte in die Tiefe. «Dabei stürzte er aus einer Höhe von zirka 60 Meter in ein bewaldetes, steiles, sich zirka 600m unterhalb des Startes befindenden Waldstückes, zu Boden», rapportiert die Kantonspolizei Freiburg.

Beim Sturz aus der Luft wurde der Einheimische derart schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Ein aufgebotener Notfallarzt der Rega konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

(miw)