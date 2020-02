Deltasegler fliegt in Sessellift

Kurz nach dem Mittag ist am Freitag ein Deltasegler im Wallis verunglückt. Er flog in eine Stromleitung bei einem Sessellift im Val d'Anniviers. Der Lift steht derzeit still, wie ein Leser-Reporter berichtet.



Die Kantonspolizei Wallis bestätigt den Unfall gegenüber 20 Minuten. Der Strom sei abgeschaltet worden. Air Glaciers sei derzeit mit einem Helikopter unterwegs, um die verunglückte Person zu retten. Ob sie verletzt ist, ist derzeit noch unklar. Der Einsatz läuft noch.



(Video: Leser-Reporter)

(vro)