Der Champions-League-Knüller ist angerichtet

Am Mittwochabend geht es los. Die Berner Young Boys empfangen niemand geringeren als Manchester United im Wankdorf. Am Dienstag landeten die Stars aus Manchester in Bern-Belp. Dort wurden sie von Dutzenden Fans erwartet.

«You've got nothing to win here in Bern»

Neben ManU-Fans waren auch einige YB-Anhänger in der Menschenmenge, welche die United-Stars am Flughafen in Belp begrüssten. «You've got nothing to win here in Bern», rief ein Anhänger der Young Boys Manchester-Coach José Mourinho zu. Dieser blieb jedoch cool und stieg ohne eine Miene zu verziehen in den Mannschaftsbus.

Nach einigen Autogrammen und Selfies mit United-Fans erklommen dann auch die Spieler den Bus, der sie direkt zum Hotel Schweizerhof in der Innenstadt chauffierte. Dort hatte sich bereits herumgesprochen, dass bald Stars wie Pogba, Lukaku oder Sanchez zu sehen sein werden. Dementsprechend gross war auch der Andrang. Die Polizei sperrte die Strasse und musste einige Fans zurückdrängen. Auch hier nahmen sich die United-Spieler Zeit für Selfies und Autogramme.

Überstunden für Personal

Im Stade de Suisse bereitete man sich währenddessen auf das grosse Spiel vor. Die Aussenverkleidung des Stadions musste etwa komplett mit Champions-League-Bannern bedeckt werden. Zudem mussten 400 VIP-Kunden umplatziert werden, da die die Plätze von Uefa-Vertretern beansprucht wurden. Eine organisatorische Herausforderung: «Alle Mitarbeitenden machen Überstunden», so YB-Sprecher Staudenmann gegenüber der «Berner Zeitung».

Auch die Stadt Bern bereitet sich auf die morgige Partie vor. Es werden rund 2000 Manchester-Fans erwartet. Die Kantonspolizei Bern gab auf Anfrage bekannt, dass sie im Rahmen des Spiels mit Einsatzkräften präsent sein werden. «Rund ums Stadion und in der Innenstadt stehen sowohl Mitarbeitende der Stationierten Polizei als auch Dialogteams im Einsatz», sagt Sprecherin Jolanda Egger.

Genauere Angaben zum Sicherheitsdispositiv macht die Polizei nicht. «Wir beobachten die Lage laufend und werden das Dispositiv wenn nötig anpassen», so Egger.

Volle Bars und Hotels

Das Champions-League-Heimspiel dürfte auch der Hotellerie gefallen. «Die Hotels sind alle ausgebucht. Wer morgen Abend noch ein Schlafplatz sucht, muss weit fahren», so Beatrice Imboden, Präsidentin Hotellerie Bern, gegenüber «Tele Bärn».

Auch in der Gastronomie freut man sich auf die weitgereisten Fans. Da die Fans von der Insel vorzugsweise auch in englischen Pubs ihr Bier geniessen, rechnet man im Berner Pickwick Pub mit vielen Anhänger der Red Devils: «Wir erwarten um die 1000 Manchester-Fans», so Pub-Manager Rik Busker.