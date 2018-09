«M. Q. ist ein Autist»

Der Fall sorgte in der 4000-Seelen-Gemeinde Tramelan für Aufsehen und Bestürzung: Der psychisch angeschlagene M.Q.* (19) griff in der Nacht auf Sonntag seine Familie an, verletzte diese schwer und tötete später am Bahnhof einen fremden Mann.

Dass der 19-Jährige nur selten zu Hause war und sonst in einer Anstalt lebte, wurde schnell bekannt. Nun ist klar, wo der geständige Mann lebte: Gegenüber Telebärn bestätigt Heimdirektor Vincent Martinez, dass M.Q. seit zwei Jahren im Heim Les Perce-Neige im Kanton Neuenburg daheim war.

Keine Anzeichen für Aggressionen

Martinez spricht davon, dass bei Q. Autismus sowie eine geistige Behinderung diagnostiziert worden seien. Anzeichen für Aggressionen habe der junge Mann aber keine gezeigt.

Q. hatte sich wegen der Firmung seiner Schwester bei seiner Familie aufgehalten. Was dann zum Gefühlsausbruch und der damit verbundenen Gewalt führte führte, ist derzeit unbekannt.

*Name der Redaktion bekannt

Bluttat in Tramelan BE

(ber)