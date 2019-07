«Die Raupe war so gross wie meine Hand»

Laetitia Sam war ganz schön überrascht, als sie die riesige Raupe entdeckte. Die 25-Jährige ging am Dienstag in Missy VD mit ihrem Hund der Broye entlang spazieren. Plötzlich begann der Hund an der Leine zu ziehen. Da entdeckte Sam das Insekt. «So eine grosse Raupe habe ich noch nie gesehen, ich hatte schon ein bisschen Angst», erzählt sie.

Die Raupe habe sich daraufhin in Richtung Wasser bewegt und sei schnell verschwunden. «Sie war so gross wie meine Hand», sagt die Freiburgerin. Es sei das erste Mal, dass sie so eine Raupe gesehen habe. Sie vermutet, dass es sich um den Totenkopfschwärmer handelt.



Ein Windenschwärmer in Missy VD.

Der Experte klärt auf

«Diese Raupe ist ein Windenschwärmer», klärt Schmetterlingsexperte Hans-Peter Wymann auf. Sie sehe dem Totenkopfschwärmer ähnlich, unter anderem aufgrund der grünen Färbung sei sie vom Totenkopfschwärmer zu unterscheiden. Der Schmetterlingsexperte erklärt, dass die Raupe völlig harmlos für den Menschen ist – auch der Stachel am Ende des Raupenkörpers.

Massenvermehrung bringt die Raupe in die Schweiz

«Der Windenschwärmer ist eine tropisch-subtropische Art mit ausgeprägtem Wanderverhalten», sagt Wymann. Der Falter kommt vor allem in den tropischen Zonen von Afirka und Asien vor und wandert im Sommer sogar bis in den Norden Europas. Hierzulande legt er dann Eier, welche über den Sommer schlüpfen und als Raupe durch die Flora kriechen. Im Spätsommer verpuppen sie sich und flattern zum Herbstbeginn als Falter wieder in südliche Gegenden.

Eine Überwinterung dieser Insektenart nördlich der Schweizer Alpen wurde noch nicht beobachtet. Spätestens mit den ersten massiveren Frösten würden die Falter sterben. Experte Wymann meint, dass «das Wanderverhalten dieser Art mit dem Klimawandel im weitesten Sinn nichts zu tun hat».

(km)